Cinci ani de produse premium, cu Miele Constanța

Pe strada Sulmona 13-15, la doar câţiva paşi de Zona Peninsulară, se află Miele Experience Center Constanta, care a aniversat, în luna iunie, cinci ani de activitate în oraşul de la malul mării. Miele, cel mai mare producător mondial de echipamente electrocasnice premium, a deschis la Constanța, în 2017, primul punct de lucru în afara Bucureștiului. În cei cinci ani de activitate în Constanța, a înregistrat anual creșteri de 25% ale vânzărilor, iar în primele luni ale acestui an, vânzările au depășit acest procent.În topul celor mai bine vândute produse în Constanța se află aspiratoarele, mașinile de spălat și uscătoarele de rufe. Pentru a marca aniversarea celor cinci ani de activitate în Constanța, magazinul oferă tuturor clienților reduceri de 10% la întreaga gamă de electrocasnice disponibile.„Prin fiecare deschidere ne propunem să fim cât mai aproape de consumatorii noștri, tocmai de aceea, lansarea Miele Experience Center Constanța a fost un punct strategic pentru planurile noastre de dezvoltare. În cei cinci ani de activitate în oraș, ne-am bucurat să punem la dispoziția constănțenilor toată gama noastră de produse, alături de servicii premium și am observat un interes crescut pentru echipamentele durabile, de o calitate superioară”, a declarat Dragoş Grigore, Head of Own Retail Miele România.Acesta a mai precizat că, în general, constănțenii, au fost interesați de electrocasnicele premium, eficiente din punct de vedere energetic. Totodată, în acești cinci ani de activitate ai Miele Experience Center din Constanța, consumatorii locali au ales să investească în confortul propriei locuințe și au preferat tot mai mult echipamentele de calitate superioară, eficiente din punct de vedere energetic, care au inclusiv un consum redus de apă și detergent. Astfel, cele mai căutate electrocasnice au fost cele pentru curățenie, cum sunt aspiratoarele, mașinile de spălat rufe și uscătoarele.Interes crescut pentru electrocasnicele incorporabileÎn egală măsură, constănțenii au fost interesați și de electrocasnicele incorporabile, în special cele pentru bucătărie, însă, în același top al preferințelor se află și espressoarele. Clienții din oraș au putut să descopere la Miele Experience Center Constanța întreaga gamă de aparatură electrocasnică Miele, fiecare categorie de produse fiind reprezentată prin cele mai importante dintre acestea, precum mașini de spălat rufe și uscătoare, aspiratoare cu și fără sac sau robot de aspirare, cuptoare, plite, hote, frigidere, mașini de spălat vase și espressoare. De asemenea, aici sunt disponibile și accesorii și produse consumabile, cum ar fi detergenți sau cafeaua marcă proprie.Despre MieleLa ora actuală, Miele este cel mai mare producător mondial de echipamente electrocasnice premium, precum aparatură de gătit, de coacere și de gătit cu aburi, produse de refrigerare, aparate de cafea, mașini de spălat vase și produse de îngrijire pentru haine și pardoseli. Acestei linii de produse i se adaugă mașinile de spălat vase, mașinile de spălat rufe și uscătoarele pentru uz comercial, precum și aparatura de spălare-dezinfectare și sterilizare a instrumentelor destinate utilizării în activitățile medicale și de laborator (Miele Professional). Compania Miele, fondată în 1899, are opt filiale de producție în Germania și câte o filială în fiecare dintre țările următoare: Austria, Cehia, China și România. Cifra de afaceri a companiei în anul 2020 a crescut la aproximativ 4,5 miliarde de euro, cu 70,5% vânzări în afara Germaniei. Miele este reprezentată prin filiale proprii și de importatori în aproape 100 de țări. Compania Miele se află în proprietatea celei de-a patra generații a familiei fondatoare, are o forță de muncă de aproximativ 20.900 de persoane, cu 11.050 de angajaţi în Germania. Sediul companiei se află în Gütersloh/Westphalia, Germania.