Demersuri pentru studierea armânei în unităţile de învăţământ

O proiect important pentru Comunitatea Armână vizează dotarea cabinetelor din instituţiile de învăţământ unde se ţine cursul opţional „Cultură şi tradiţii armâne”. Acest curs este frecventat de mulţi copii şi se desfăşoarã în doar câteva instituţii de învăţământ.





Ca urmare, unul dintre obiectivele majore este obţinerea de sprijin din partea autorităţilor pentru învăţarea armânei în şcoli.



Tulceanul Sterică Fudulea este preşedintele Comunităţii Armâne din România de aproximativ patru ani. Cunoscut ca un activist convins şi un iubitor de cultură şi tradiţie armână, acesta este unul din vectorii care promovează în ţară şi străinătate imaginea armânilor, fiind şi un militant convins în ceea ce reprezintă drepturile şi recunoaştrea istorică a acestora, ca minoritate.







Niciun sprijin din partea autorităţilor



„Dacă ne gândim la ce înseamnă problema globalizării de astăzi, cred că ne lovim cu toţii de aceeaşi problemă, păstrarea identităţii, în această globalizare, şi, în mod special, păstrarea dialectului armânesc. Din păcate, neavând niciun fel de sprijin din partea autorităţilor, nu se studiază la şcoală. Sunt doar nişte cursuri care se organizează în câteva şcoli, puţine, oricum. Ca număr al membrilor, la nivel naţional, nu avem o situaţie foarte clară de la Institutul de Statistică, pentru că acolo nu am putut fi declaraţi armâni. Am şi cerut o situaţie. Eu am una de la Revoluţia din 1989 şi ce-i interesant este că apar mereu în jur de 20.000 de persoane. Nici nu s-au născut mai mulţi, nici nu au murit mai mulţi. Din calculele noastre, însă, cred că suntem în jur de 100.000. Eu sunt preşedinte al comunităţii din anul 2020. Provocările noastre ca ONG sunt cum facem şi ce facem pentru membrii comunităţii, astfel încât să ne păstrăm identitatea şi asta o facem cu mult voluntariat din partea membrilor noştri şi finanţare tot de la ei. Ne adaptăm situaţiei existente şi generaţiei actuale. De exemplu, avem un podcast, în fiecare joi seara, când difuzăm un interviu cu un membru al comunităţii, de la 17 la 100 de ani, în cadrul căruia se vorbeşte în armâneşte. Uneori, avem invitaţi din Grecia, din Macedonia de Nord, Australia, Germania, America, de peste tot. Totodată, am dezvoltat şi o platformă cu ajutorul căreia se poate învăţa limba, pentru cei care nu o ştiu sau nu au învăţat-o acasă”, a declarat Sterică Fudulea, pentru „Cuget Liber”. Acesta a mai spus că, din păcate, statul român rămâne angrenat în politica de secol XIX, „acea politică naţionalistă, deşi în alte state europene acestea au fost depăşite. De exemplu, caşubienii au un rol aparte. Se ştie că limba lor este de zece ori mai apropiată de limba poloneză decât este armâna de română şi, cu toate acestea, ei au găsit o maturitate politică şi de stat să realizeze o lege prin care să se studieze caşubiana. Vrem să identificăm nişte căi prin care şi noi, cetăţenii României, să putem beneficia de acest drept de a studia armâna la şcoală, cum fac şi ceilalţi cetăţeni de diverse etnii. Am vorbit şi la minister, şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, dar, din păcate, atât timp cât legislaţia în vigoare consideră «armâna mea» ca români de pretutindeni, deşi noi suntem născuţi în România, singura variantă este de organizare de cursuri opţionale de cultură şi tradiţie armână. Deci, cu alte cuvinte, nu am dreptul să îmi vorbesc limba, dar sunt foarte bun să cânt şi să dansez. Cu alte cuvinte, suntem buni de show şi spectacol, deşi avem multe alte valori, care au adus realizări statului român”, a încheiat preşedintele Comunităţii Armâne din România.

Din păcate, susţin oamenii, în urma unor condiţii istorice nefaste, cultura şi studiul armânei s-au aflat mereu sub ameninţarea dispariţiei şi absorbirii acestora de către statele în care armânii au trăit de-a lungul timpului. Cu toate acestea, acţiunile comunităţii de la malul mării sunt numeroase şi bine înrădăcinate, armânii fiind preocupaţi să organizeze anual evenimente culturale deosebite la care iau parte numeroşi membri ai comunităţii lor.