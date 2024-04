Mare atenție când traversați liniile de cale ferată din zonele Poarta 6 și Km 4-5! Hoții stau la pândă!

Aceste segmente de drum sunt înguste, izolate și lipsite de stâlpi de iluminat. Locuitorii sunt nevoiți să traverseze zona zilnic, iar dacă pe timp de zi poate părea un drum ca oricare altul, pe timpul serii poate deveni ținta hoților. Cele două drumuri sunt pline de pietre și gunoaie, țevile sunt peste tot, iar tufișurile sunt foarte înalte, semn că nimeni nu a mai trecut pe acolo pentru a le tăia.



,,M-am bucurat că am scăpat doar cu atât”





Un localnic din cartierul Poarta 6 a fost agresat și jefuit în timp ce traversa drumul către liceul din zonă. Tânărul a dezvăluit pentru redactorii ,,Cuget Liber” momentele grele prin care a trecut.



,,Mă întorceam din Km 4-5 și era seară. Am ajuns la drumul pe unde să traversez în Poarta 6, exact la Liceul Teoretic «Lucian Blaga», acolo sunt țevi și tufișuri foarte înalte. Fiind noapte, nu am văzut absolut nimic, umblam cu lanterna de la telefon, moment în care m-am trezit cu un pumn în nas. Cineva mi-a spart nasul și am început să lăcrimez, am încercat să mă dau în spate, să mă apăr, moment în care un alt individ m-a împins și am căzut. Nu am apucat decât să văd două siluete ale unor bărbați. Când eram jos, unul dintre ei a început să mă lovească cu o bâtă de lemn. M-am ghemuit, iar ei au început să mă buzunărească, mi-au luat portofelul și telefonul și au fugit. Când m-am ridicat, mi-am văzut telefonul aruncat într-un șanț, iar la câțiva pași am găsit și portofelul, care era gol, fără bani și fără carduri. M-am bucurat că am scăpat doar cu atât”, a declarat tânărul.











Mai mulți locuitori din cartierul Poarta 6 susțin că le este frică să treacă prin zonele acelea, însă uneori nu au de ales.



,,Eu sunt nevoit să traversez pe acolo pentru că trebuie să ajung la muncă. Seara când mă întorc, merg într-un pas mai alert și mă uit în toate părțile”, a spus un bărbat care locuiește în cartierul Poarta 6.





O altă localnică, preocupată de siguranța fiicei sale adolescente, recunoaște că îi este teamă să o lase să treacă prin acea zonă.



,,Fata mea este adolescentă, mă îngrozește doar gândul că ar traversa singură pe acolo. Este întuneric și ferit de lume. Nici nu vreau să aud că vrea să treacă pe acolo”, a spus femeia.











Amalia C. mărturisește că ar alege să întârzie în locul în care vrea să ajungă, doar ca să fie în siguranță.



,,Îmi este foarte frică, aș alege să întârzii în locul în care vreau să ajung decât să merg pe acolo. Ar fi bine să mai construiască o pasarelă. Este ceva groaznic, îmi e frică pe zi, nici nu vreau să mă gândesc cum este noaptea”, a spus tânăra.





Pasarela deja construită nu este de ajuns pentru locuitorii zonei, aceasta nu poate fi folosită, de exemplu, de mamele cu cărucioare pentru copii și nici de persoanele în scaun cu rotile. Este nevoie de o pasarelă accesibilă tuturor tocmai pentru a evita astfel de incidente, iar drumurile trebuie și ele să fie iluminate și bine îngrijite.





În urma unor serii de accidente nefericite, dar și a discuțiilor prelungite privind construirea unei noi pasarele, locuitorii din zonele menționate mai sus se confruntă acum cu o nouă problemă: riscul de a fi agresați. Există două porțiuni de drum care sunt intens circulate: prima face legătura între Km 4-5 și Liceul Teoretic ,,Lucian Blaga”, iar a doua face legătura între Km 4-5 și un parc din cartierul Poarta 6.