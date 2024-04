„Camera pe care o avea bătrânul nu este o cameră normală, într-adevăr, dar acesta este demisol. Dacă întrebăm un arhitect, o să ne spună că, dacă are geam și ușă, se numește demisol. Iar doamna inspector i-a spus garaj. Erau patru persoane cazate la demisol. Este vorba despre bătrânul de care spuneam, mai era o persoană oarbă, ce nu se deplasează, o doamnă care mergea, dar o ajutam noi să iasă afară, pentru a nu cădea pe scări, și încă o persoană, aflată la spital la momentul controlului. Eu lucrurile astea le știam. Știam că, dacă am beneficiari în plus, vine AJPIS, îmi dă amendă, îmi aplică măsuri și îi trimite acasă. Eu, ce am făcut, am făcut de bună voie și nesilită de nimeni”, a mai susținut reprezentantul căminului.





În discuţia cu redactorii „Cuget Liber“, Roxana Zarzalin, infirmieră în cadrul căminului, a precizat că măsura mutării acelor beneficiari la demisol a reprezentat o alternativă mai ușoară în cazul în care aceștia aveau nevoie să fie transportați la spital, deoarece nu mai era nevoie să coboare scările.











„Beneficiarii de la demisol au fost cazați acolo pentru a fi în siguranță, am considerat noi. Au diferite tipuri de handicap și, dacă venea Salvarea, puteau fi scoși din camere mai rapid, prin garaj. De asta doamna inspector a zis că acolo era un garaj. Nu era un garaj, este un demisol, dar în continuarea lui există și un garaj. Beneficiarii erau foarte bine îngrijiți jos. Aveau căldură, sunt calorifere, sunt uși, sunt ferestre…”, ne-a precizat infirmiera.



„Eu am venit aici de plăcere”



Vizitând camerele din cămin, am stat de vorbă și cu vârstnicii, care ne-au spus că se simt foarte bine acolo și că au toate condițiile.





„Suntem calitatea întâi, fără discuții. Eu am venit aici de singurătate, eu nu prea am probleme de sănătate. Eu am venit de plăcerea căminului, pe cuvântul meu. Cămin mai bun ca acesta nu cred că mai vezi. Mâncarea este bună, toate condițiile sunt bune”, a spus un vârstnic.





„Mă simt foarte bine, excepțional. Mai bine decât aici nu există. Suntem tratați foarte bine. Mâncarea e foarte bună, este curățenie și personalul are grijă de noi”, ne-a declarat un alt vârstnic de la cămin.





În urma verificărilor la fața locului, la Căminul „Sf. Cuvios Ioan”, AJPIS Constanța a înaintat către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială solicitarea de retragere a licenței de funcționare. Pentru a se conforma măsurilor impuse după control, reprezentanții căminului au eliberat camerele celor patru beneficiari. Căminul este administrat de firma Noni Viocer S.R.L.Ajunși la fața locului, redactorii „Cuget Liber” au stat de vorbă cu administratorul căminul, Maria Stan, care ne-a spus că unul dintre cei patru vârstnici și-a dorit să rămână în camera unde a fost cazat, condițiile asigurate creând tot confortul necesar.„Doamna inspector a venit în noiembrie, ne-a aplicat o măsură în cazul unui beneficiar de 92 de ani care trebuia mutat la etaj. Noi am încercat să îl convingem să stea sus, s-a dus, dar nu a putut să rămână foarte mult acolo și a solicitat să se întoarcă înapoi în camera lui de jos. Eu am cedat, aici a fost greșeala mea. Îmi asum, am ținut peste capacitate, asta este foarte adevărat. Nu trebuia mutat acolo, dar eu nu m-am gândit cu mintea, cu legea, m-am gândit cu sufletul, să fie în siguranță beneficiarul. A primit oportunitatea aceasta de a sta singur în camera respectivă, unde nici nu au cum să încapă mai multe paturi. Domnul le-a spus inclusiv celor de la control că ar dori, dacă se poate, să stea singur în camera aceasta. A spus că a primit exact spațiul pe care și l–a dorit. El nu are un picior și necesită rampă. A zis foarte clar: Lăsați-mă, vă rog frumos, aici, câte zile mai am, că sunt foarte bine”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, administratorul căminului, Maria Stan.Limita numărului de persoane care pot fi cazate în cămin este de 13 persoane și a fost încălcată, administratorul găzduind, în incinta lui, 17 persoane. Ne-a spus că a încercat să găsească o alternativă cât mai confortabilă pentru beneficiari, creând condițiile optime în spațiile mici de la demisolul clădirii. Vârstnicii beneficiau de căldură, aerisire, televizor, toaletă și tot ce aveau nevoie, chiar dacă, recunoaște Maria Stan, camerele nu erau unele normale.