Ghişee cu lacătul pe ele, oameni disperaţi. Panică printre cetățenii din Constanţa

Reamintim că principale revendicări ale protestatarilor sunt de ordin salarial, dar angajații au și alte nemulțumiri. Din nefericire, cum spuneam, toate aceste acţiuni au repercusiuni asupra populaţiei. Între timp, greva generală din instituțiile din subordinea Ministerului Muncii continuă şi cu toţii aşteaptă cu mare nerăbdare să vadă cum decurg negocierile următoare. În caz că acestea vor eşua, angajaţii amenință că nu mai plătesc pensiile şi nu mai dau drumul la bani în conturi pentru celelalte beneficii. „Noi nu vrem să se ajungă acolo, dar dacă revendicările nu vor fi luate în seamă, greva o să continue și există riscul să nu plătim beneficiile pentru luna viitoare”, a precizat un protestatar.



Primăriile nu pot transmite dosarele în format electronic la AJPIS



Potrivit liderului de sindicat din cadrul Casei Judeţene de Pensii Constanţa, Steliana Brighiu, momentan nu se efectuează niciun tip de serviciu. „În momentul în care colegii mei au aderat la această formă de protest, şi-au suspendat contractele de muncă, deci este clar că nu poate semna nimeni nimic. Noi nu suntem plătiţi în această perioadă, cu excepţia a trei angajaţi care nu au aderat la grevă. Aşteptăm ca doamna ministru să se întoarcă astăzi de la Bruxelles şi poate că şi-o da seama cineva, până la urmă, ce putere avem în mână. La acest moment, avem în evidenţă aproximativ 148.000 de pensionari. Ne aflăm într-o situaţie penibilă, iar oamenii nu ar trebui să sufere pentru această situaţie, dar se pare că altfel nu se poate. În mod normal, plăţile către vârstnici se fac la început de lună, doar că, de data aceasta, nu se ştie când vor intra în posesia banilor”, a declarat aceasta pentru „Cuget Liber”.





La rândul său, liderul de sindicat din cadrul AJOFM Constanţa, Mircea Brumă, a precizat că, în cazul în care greva va continua, circa 2.500 de şomeri sunt în pericol de a nu-şi mai primit indemnizaţiile. „La noi, sunt în grevă aproximativ 50% din angajaţi. Colegii care nu protestează se ocupă, totuşi, de preluarea dosarelor, de vize, de suspendarea drepturilor beneficiarilor etc. Sperăm ca doleanţele noastre să fie rezolvate, astfel încât de săptămâna viitoare să ne reluăm cu toţii activitatea. Toate acestea în condiţiile în care AJOFM-ul are cele mai mici salarii în rândul instituţiilor subordonate Ministerului Muncii”, a completat acesta.





La AJPIS Constanţa, directorul instituţiei, Laura Constandin, ne-a mărturisit că 13 angajaţi din 32 sunt în grevă generală. Aici, dacă nu vor fi efectuate plăţile către beneficiari, în data de 7 decembrie, în jur de 190.000 de persoane nu îşi vor primi banii de la stat. „Prima şarjă care se plăteşte săptămâna viitoare este indemnizaţia pentru creşterea copilului. Noi ar trebui să avem banii în Trezorerie în data de 5 decembrie, să procesăm plăţile pe 6-7, ca pe 8 decembrie oamenii să îi aibă în conturi. Aşa facem în fiecare lună, dar nu ştiu ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Apoi, pe 13 avem următoarea şarjă de plăţi, indemnizaţiile pentru persoanele cu handicap, şi tot atunci se plătesc şi ajutoarele sociale, cele pentru susţinerea familiei. În plus, mai avem o problemă legată de primării. Noi preluăm de la acestea dosare în format electronic, dar multe dintre ele nu au nici acum curent electric şi nu pot transmite dosarele”, a adăugat directorul AJPIS.





Protestele angajaţilor celor trei instituţii au băgat spaima în populaţie. Oamenii se prezintă zilnic la ghişeele de lucru, doar că acolo nu găsesc decât funcționari care nu îi pot ajuta cu nimic, fiind în grevă. Nu că nu ar vrea, dar au decis că a venit vremea să lupte pentru drepturile ce li se cuvin, până-n pânzele albe. „Ieri dimineaţă am vrut să îmi ridic biletul de tratament, dar nu am reuşit şi nu mai pot pleca în staţiune”, ne-a mărturisit Emilia P., de 73 de ani. Un alt cetăţean, Virgil G. avea de ridicat ajutorul de deces de la Casa de Pensii, dar nici el nu a avut succes. „Mi s-a spus că nu pot fi ajutat decât după ce se termină greva generală. Mă bazam pe acei bani pentru înmormântarea rudei decedate, dar am înţeles că va trebui să fac rost de bani din altă parte. Este foarte bine că luptă pentru ce li se cuvine, dar nu este normal ce se întâmplă. Noi nu suntem vinovaţi cu nimic”, a precizat bărbatul. „Săptămâna viitoare mă bazez pe indemnizaţia de creştere a copilului. Fără acei bani, nu voi avea ce-i pune pe masă. Nu este normal ce se întâmplă”, a subliniat Ioana T., mămica unui băieţel de 1,5 ani.