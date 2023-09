Tinerii vin cu pretenții nerealiste la angajare. Nu pun în balanță experiența cu salariul

Nici județul Constanța nu este o abatere de la regulă.





„Când vine vorba de pretenții la angajare, depinde de persoană. Unii dintre tinerii care își doresc un loc de muncă au pretenții deși nu dețin experiență. Iar alții sunt dornici să ocupe un loc de muncă pentru a începe de undeva și a avea un venit”, precizează purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Constanța, Adelina Vlad. Conform declarațiilor sale, sunt tineri care acceptă să o ia de la zero, cu un salariu de început, dar alții nu calculează lucrurile la fel de bine.





Reamintim că, pe 12 mai, la Bursa Locurilor de Muncă, au participat doar 380 de cetățeni, la nivelul județului Constanța. Dintre aceștia, nu au fost selectate în vederea angajării decât 46 de persoane. Chiar dacă evenimentul a fost mediatizat, iar cetățenii au fost contactați de AJOFM Constanța, aceștia nu au fost foarte interesați să muncească. Angajatorii au dispus, însă, de peste 1.000 de oferte de lucru.





Nu în ultimul rând, firmele angajatoare se așteaptă, de asemenea, la anumite provocări când vine vorba despre recrutarea de angajați din generația Z. Printre aceste „bătăi de cap” se numără lipsa pregătirii profesionale și nevoia de a aloca resurse mai mari formării lor, pretențiile prea mari în raport cu nivelul lor de experiență și adaptarea mai dificilă la mediul de lucru, comparativ cu colegii experimentați.





Potrivit unui studiu recent realizat de cei abilitați în recrutarea forței de muncă, tinerii români cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani aplică, în principal, pentru internship-uri și joburi entry-level, din Vânzări, Marketing, Financiar și IT. Iar aproape jumătate dintre ei declară că primul loc de muncă nu a fost în domeniul pe care l-au studiat. În plus, tinerii și, mai ales, absolvenții de studii superioare consideră că mediul de lucru este unul stresant pentru ei, că șefii au așteptări prea mari de la ei și că volumul de muncă impus este substanțial. De asemenea, cei mai mulți preferă să rămână la primul loc de muncă un an sau doi, pentru a dobândi experiență. Experiență care va contribui la următorul CV atunci când vor găsi o ofertă mult mai bună. În același timp, sunt tineri care nu s-au intersectat cu domeniul în care activează, dar totuși își doresc salarii foarte mari. Mașina de serviciu și biroul personal nu ies, nici ele, din lista de dorințe. În mare parte, tinerii români își doresc ca primul loc de muncă să le aducă un venit anual de aproape 6.000 de euro și să nu îi solicite săptămânal mai mult de 40 de ore.