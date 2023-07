Necunoașterea limbii române și nici a englezei, barieră în angajarea cetățenilor ucraineni

„Aproximativ 4.000 de ucraineni au fost înregistrați în evidențele Agenției noastre în cursul lunii mai ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, aceasta fiind și obligația conform noilor prevederi legislative la înregistrarea Agenției Județene unde declară că își au domiciliul, pentru a obține acele facilități în vederea locuinței și a alimentelor. Am avut surpriza ca o parte dintre ei, după ce s-au înregistrat în evidențele noastre, să vină și cu contracte de muncă, chiar și pe perioadă determinată, pentru că așa permite legislația, numai pentru nouă luni de zile, în speranța că războiul din Ucraina se va termina și vor reveni la ei în țară. Noi încercăm să angajăm cât mai mulți cetățeni ucraineni”, a declarat purtătorul de cuvânt al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, Adelina Vlad.



„Am avut avocați, medici și arhitecți care s-au înregistrat în bazele noastre de date”





Deși sunt dornici de muncă în România, totuși mulți dintre ucrainenii care stau la noi în țară nu pot activa în domeniile studiate de ei. Chiar dacă își găsesc un loc de muncă în sectorul în care au activat în țara lor, studiile pe care le au la bază nu pot fi echivalate în România. Prin urmare, nivelul de pregătire pe care îl au îl depășește, de multe ori, pe cel înregistrat în România. La AJOFM Constanța, ne spune purtătorul de cuvânt al instituției, s-au prezentat, în ultimul timp, ucraineni cu meserii de prestigiu. Necunoașterea limbii române, de altfel, nici nu mai trebuie menționată. Este o problemă care le dă bătăi de cap în plus, când vine vorba de angajare pe piața muncii din România. „Acum avem o problemă și nu e numai la noi, ca Agenție, probabil toate agențiile din țară unde au avut adresabilitate din partea cetățenilor ucraineni. Mulți dintre ei nu cunosc limba română și, atunci, este o barieră la angajare. Sau ceea ce au terminat ei în țara lor nu se găsește pe piața forței de muncă din România. Sau studiile nu pot fi echivalate și, atunci, nu pot să profeseze în domeniile respective. Am avut și avocați, am avut și medici, și arhitecți care au venit și s-au înregistrat în bazele noastre de date. Și, atunci, este imposibil să le găsești un loc de muncă. Doar dacă acceptă ceva sub nivelul de pregătire, pentru că nu au venituri din care să supraviețuiască”, a mai precizat purtătorul de cuvânt AJOFM Constanța, Adelina Vlad.





Este vorba despre luna mai, din care a expirat ordonanța ce reglementa programul 50/20 și a intrat în vigoare hotărârea Guvernului României prin care „familiile și persoanele singure din Ucraina să beneficieze, pentru o singură perioadă de maximum 4 luni consecutive, de o sumă forfetară în valoare de 2.000 lei/lună, pentru acoperirea cheltuielilor de cazare, acordată din bugetul inspectoratelor județene pentru situații de urgență”. După împlinirea perioadei de patru luni consecutive în care primesc bani, refugiații vor avea acces și la sistemul asigurărilor pentru șomaj și la măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă, la fel ca cetățenii români.