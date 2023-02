Cursuri care vă pot schimba viața! Un inginer a dorit să fie cofetar, iar acum are o afacere de succes

„Săptămâna viitoare se dă drumul la trei dintre aceste cursuri de formare profesională. Noi le spunem mereu şomerilor din baza noastră de date ce cursuri au la dispoziţie şi, în funcţie de ceea au lucrat, le facem anumite recomandări, pe care să le urmeze. Cert este că ei sunt obligaţi prin lege să participe la cursuri. Ba chiar, la un moment dat, am avut o doamnă de profesie inginer, şomeră, care a absolvit Facultatea de Automatică, dar care a dorit să urmeze cursurile de cofetar, iar acum şi-a deschis propria afacere. După zece ani în care a lucrat în sistemul bancar, ea a preferat să se reorienteze din punct de vedere profesional. Ca ea, sunt mulţi şomeri care sunt formaţi pe o anumită meserie, dar care, pe parcurs, şi-au dat seama că au anumite înclinaţii şi aleg să urmeze alte profesii”, a declarat purtătorul de cuvânt al AJOFM, Adelina Vlad, pentru „Cuget Liber”.



Spuneam că unora le place statutul de şomeri şi chiar aşa este, din moment ce nu fac tot posibilul să îşi găsească un loc de muncă. Din păcate, AJOFM nu mai are oameni suficienţi, ca în anii trecuţi, multe posturi fiind blocate, şi nu mai are posibilitatea de a organiza caravane în judeţ pentru promovarea ofertelor de muncă. Pe de altă parte, nici angajatorii nu declară, uneori, la AJOFM locurile de muncă pe care au deficit de personal. Precizăm că ei au obligativitatea să declare la AJOFM locurile de muncă vacante, dar, în continuare, nu o fac. Drept urmare, sunt pasibili de amenzi, fiind puşi în situaţia de a scoate din buzunare pentru aceste fapte, între 3.000 şi 5.000 de lei.





Pe această cale, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Constanţa atrage atenția tuturor angajatorilor că au obligația legală să comunice toate locurile de muncă vacante. De fapt, legea spune foarte clar că locurile disponibile se comunică în termen de cinci zile lucrătoare de la vacantarea acestora. În cazul în care respectivele locuri de muncă se ocupă, angajatorii trebuie să înștiințeze agenția în termen de o zi de la data ocupării acestora. Dacă ofertele ar fi făcute publice, şi şansele şomerilor care vor să lucreze ar creşte.





Pentru aceşti oameni, AJOFM organizează periodic cursuri de formare profesională. De exemplu, numai luna aceasta, instituţia a programat şase cursuri de formare, ce pot fi accesate numai de către şomerii din baza de date a AJOFM. Pentru februarie, cursurile disponibile sunt pentru administrator pensiune turistică, ajutor bucătar, bucătar, cameristă, contabil, expert accesare fonduri structurale şi de coeziune, manager de proiect, mecanic auto, recepţioner hotel.