Prezent la malul mării, ministrul Turismului e supărat pe operatorii din Năvodari. "Organizare ca-n spatele curții!"

Ministrul Ștefan Radu Oprea a efectuat, la sfârşitul săptămânii trecute, un tur de staţiuni, în cadrul căruia s-a întâlnit cu operatorii privaţi de pe litoral, pentru a vedea cât de pregătiţi sunt pentru acest sezon. Cu această ocazie, el a declarat că în turism este nevoie întotdeauna de servicii de calitate. „Atunci când alegem un sejur pe litoralul românesc avem nevoie de spații de cazare, pe de o parte, dar, în același timp, avem nevoie și de servicii, și de distracție, și de relaxare, iar Aqua Magic face parte din acest concept al stațiunii Mamaia. Conceptul de Aqua Park s-a dezvoltat, deja, în foarte multe orașe din România, ceea ce înseamnă că acest concept, care a fost exportat la nivelul țării, este un program de relaxare pentru turiști. Am venit astăzi pe litoral, pentru Comandamentul estival, să văd exact care sunt problemele cu care se confruntă, să pot apoi vorbi cu reprezentanții patronatelor, cu proprietarii hotelurilor, ai operatorilor din turism, astfel încât să găsim soluții pentru problemele pe care încă le are litoralul românesc. Toate acestea, pentru că ne dorim să fim acea destinație în care turiștii români și străini să fie cât mai prezenți, mai ales cei străini să revină la noi, pentru că am constatat că sunt tot mai puțin prezenți. Și atunci, împreună cu operatorii trebuie să știm să facem acea parte de reclamă, de publicitate, destinației turistice litoralul românesc, să țintim zonele unde avem potențial. Cunosc litoralul românesc, am apucat să merg până la Năvodari şi sigur că îl privesc acum cu alți ochi, unii critici, față de perioadele când veneam ca turist”, a spus ministrul, la Constanța. Acesta a adăugat că, pe faleza din Năvodari, operatorii care au plaje în gestiune le utilizează ca zonă de depozitare, şi aici ne referim partea din spate, care strică aspectul zonei pe unde se plimbă turiștii.