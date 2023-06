Greva profesorilor le-a dat vacanţele peste cap! Unii turişti şi-au anulat sejururile pe litoralul românesc

A┼čadar, greva din ├«nv─â┼ú─âm├ónt i-a ┼úinut ├«n suspans at├ót pe elevi, p─ârin┼úi, c├ót ┼či pe hotelieri, care au fost nesiguri de unele rezerv─âri din luna iunie. Unele, cum spuneam, au fost reprogramate, dar altele au fost anulate.





De ce se ├«nt├ómpl─â aceste lucruri? Pentru c─â turismul ├«n Rom├ónia este dependent de structura anului ┼čcolar, iar litoralul este, cu siguran╚Ť─â, cel mai afectat. Potrivit secretarului general al Federa╚Ťiei Patronatelor din Industria Ospitalit─â╚Ťii din Rom├ónia (FPIOR) ┼či pre┼čedintelui de onoare RESTO, Corina Martin, sunt hoteluri care, dac─â aveau program─âri pentru aceast─â perioad─â, au acum aceste dificult─â╚Ťi ├«n a gestiona ni╚Öte rezerv─âri care nu mai pot fi onorate.



Tarifele vor cre┼čte substan┼úial ├«n luna august



ÔÇ×Din p─âcate, acele familii sunt nevoite s─â-┼či anuleze sejururile. Sigur c─â, dac─â vor, pot schimba perioada, dar dac─â vor s─â vin─â ├«n luna august, nu au cum s─â vin─â cu acelea┼či pre┼úuri. Cea mai scump─â lun─â este august, c├ónd tarifele cresc cu minimum 30%. ├Än orice destina┼úie care are mare, tariful este ├«n aceast─â lun─â cu mult mai mare fa┼ú─â de mai, iunie, de exemplu. ├Än continuare, avem hoteluri ├«n programul ┬źLitoralul pentru to┼úi┬╗, adic─â aplic─â tarifele acestui program, mai ales acum, pentru c─â ne scade num─ârul de turi┼čti la mare, din moment ce ├«ncepe ┼čcoala ┼či ├«ncep examenele, ├«n condi┼úiile ├«n care litoralul rom├ónesc este dependent de structura anului ┼čcolar. Marea noastr─â problem─â, pentru care nu avem sezon mai lung, este urm─âtoarea: noi am pierdut toate charterele cu turi┼čti str─âini care veneau ├«n aprilie-mai, p├ón─â ├«n septembrie-octombrie. Pierz├ónd toate charterele cu turi┼čti str─âini, olandezi, francezi, nem┼úi, polonezi etc, noi am r─âmas dependen┼úi doar de turistul rom├ón. Acesta, p├ón─â nu se termin─â ┼čcoala ┼či nu ├«ncepe vacan┼úa, nu poate veni ├«n mas─â. Deci, practic, acesta este ┼či motivul pentru care am r─âmas cu dou─â luni, pentru c─â structura anului ┼čcolar se modific─â permanentÔÇŁ, a declarat Corina Martin, pentru ÔÇ×Cuget LiberÔÇŁ.





La r├óndul s─âu, Aurelian Marin, proprietarul mai multor hoteluri de pe litoralul rom├ónesc, a precizat c─â nu a avut reprogram─âri, dar a primit numeroase telefoane ┼či ├«ntreb─âri. ÔÇ×Turi┼čtii ne-au ├«ntrebat dac─â ├«┼či pot decala vacan┼úele cu c├óteva zile, ├«n caz c─â greva din ├«nv─â┼ú─âm├ónt se prelunge┼čte. Dac─â se ├«nt├ómpl─â ceva ┼či oamenii nu vor mai putea veni, noi am vorbit, deja, cu hotelierii s─â ├«i ajut─âm. Se va g─âsi o solu┼úie pentru fiecare, pentru c─â este absolut normal. Ne referim aici la un num─âr mic de zile decalate, nu la perioade mai mari, la bugetul pe care l-au pl─âtit. Este imposibil s─â fi pl─âtit cineva buget de iunie, deci o camer─â la 200-250 de lei, ┼či s─â ├«i faci o reprogramare ├«n august, c├ónd pre┼úul este dublu. De exemplu, ├«n loc de 25 iunie, ei pot veni pe 28-29-30 iunie. Eventual, dac─â din varii motive nu pot veni, pentru c─â aveau programate alte lucruri, se poate discuta pentru sf├ór┼čit de august, ├«nceput de septembrieÔÇŁ, a completat acesta.





Oamenii s-au panicat c├ónd au v─âzut c─â greva continu─â ┼či ┼či-au luat m─âsuri de precau┼úie. Toate acestea ├«n condi┼úiile ├«n care mul┼úi dintre ei au pl─âtit bani frumo┼či pentru un sejur ├«n sta┼úiunile de pe litoral. ÔÇ×V─âz├ónd c─â greva nu se ├«ncheie, am sunat rapid la hotelul la care avem cazare luna aceasta, pentru a nu ne pierde zilele de vacan┼ú─â. Am discutat la recep┼úie, ├«n Mamaia, ┼či am rezolvat situa┼úia. Noi am fi vrut s─â mergem s─âpt─âm├óna aceasta, dar am decalat concediul. Bine├«n┼úeles, a trebuit s─â vorbim, din nou, la locurile de munc─â, pentru modificarea concediilor acordate, iar acum a┼čtept─âm s─â vedem ce face fiul nostru la Evaluarea Na┼úional─â ┼či dup─â aceea putem veni la mareÔÇŁ, ne-a declarat Sergiu M. ÔÇ×Cred c─â a fost prima dat─â ├«n via┼ú─â c├ónd am sunat la un hotel pentru anularea unei vacan┼úe ┼či nu pentru o rezervare. Prelungirea grevei profesorilor a pus sub semnul ├«ntreb─ârii ┼či concediul nostru. Acum, am ├«n┼úeles c─â s-a suspendat, dar a trebuit s─â ne reprogram─âm ┼či concediul ├«n august, pentru c─â atunci s-a putut, c├ónd tarifele sunt altele, mult mai mari ca acumÔÇŁ, a ad─âugat Melania P.