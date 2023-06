Inflaţie, turism, banking. INFO economic

l Rata anuală a inflaţiei a scăzut la 10,64% în mai 2023, de la 11,23% în aprilie 2023, în condiţiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 18,73%, cele nealimentare cu 5,15%, iar serviciile cu 11,16%, informează Institutul Naţional de Statistică.Banca Naţională a României a revizuit ascendent la 7,1% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi a menţinut estimarea de 4,2% pentru sfârşitul lui 2024, potrivit datelor prezentate în luna mai de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.l Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului este prezent, în perioada 7-20 iunie, în cadrul campaniei de promovare exclusivă a destinaţiei turistice România, la Milano (Italia). Evenimentul este organizat sub forma unei expoziţii fotografice, cu tema „Esplora la Romania/Explore Romania”, fiind amplasată pe una dintre cele mai vibrante străzi, Corso Giuseppe Garibaldi, tranzitată de peste 65.000 de trecători pe zi.l Valoarea totală a tranzacţiilor derulate prin serviciul de Internet Banking (IB) oferit de către CEC Bank a înregistrat în 2022 o creştere de peste 80% faţă de anul 2021, se arată într-un comunicat de presă transmis de bancă. Numărul utilizatorilor de IB s-a majorat atât în cazul persoanelor fizice, cât şi al persoanelor juridice. De exemplu, aproape un sfert dintre firmele care fac parte dintre clienţii CEC Bank utilizează Internet Banking, iar valoarea medie per tranzacţie a persoanelor juridice a înregistrat în 2022 o creştere de 39% faţă de anul precedent.