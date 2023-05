"Litoralul pentru toți" a debutat cu nemulţumiri la "pachet"

De ce nu oferă hotelurile cazări ieftine, pe care să şi le permită oricine? Potrivit vicepreședintelui Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Cristian Bărhălescu, este o opţiune a hotelierilor dacă vor să intre în programul „Litoralul pentru toți” şi să ofere diferite pachete şi servicii. El a precizat că tarifele pe care oamenii le găsesc în staţiune, când ajung, sunt tarife de recepţie, nu pentru acest program. „În agenţie este tarif de agenţie, acolo este un tarif contractat, iar când vii pe litoral şi vrei să îţi plăteşti cazarea, se achită preţ de recepţie. Cei care îşi plătesc cazarea în cadrul acestui program beneficiază de serviciile plătite. Tot în această perioadă, s-au înregistrat multe solicitări pentru minivacanţa de Rusalii. La mare, cel puţin, avem cereri multe, ce pot fi comparate cu cele din perioada anilor 2018-2019. Mai mult decât atât, se preconizează că va fi un sezon estival bun şi foarte mult au ajutat şi tichetele de vacanţă”, a declarat acesta, pentru „Cuget Liber”. Pentru că mai sunt doar câteva zile şi intrăm, oficial, în anotimpul cel mai cald al anului, l-am întrebat pe vicepreşedintele ANAT câte unităţi hoteliere le oferă turiştilor servicii de tip all-inclusive: „La acest moment, avem pe litoral în jur de 20 de astfel de unităţi. Cifra aceasta este raportată la cerere. Majoritatea turiştilor sunt interesaţi doar de cazare sau cazare cu mic dejun. În general, nu vor să fie legaţi de locaţia aleasă, cu prânzul sau cina. Acest lucru se datorează și faptului că suntem doar pe piața internă. Sunt nesemnificativi turiștii externi, și asta pentru că nu există o strategie unitară de promovare a serviciilor. De la an la an, noi nu mai avem servicii care să poată fi comparabile. Nu poți să le arăți oamenilor într-un an, într-un catalog un hotel și plajă, iar în următorul să le spui că plaja nu le mai aparține, că trebuie să plătească în plus, că s-a schimbat operatorul de plajă și alte lucruri. De aceea s-au și retras majoritatea operatorilor străini, pentru că nu aveau predictibilitate pentru servicii pe anul următor“.





Oamenii reclamă că ofertele de la unele hoteluri nu se potrivesc deloc cu cele ale agențiilor de turism. Concret, ori sunt mai scumpe decât apar în program, ori nu există deloc. Spunem asta în contextul în care, până pe 18 iunie, 25 de hoteluri oferă, în cadrul programului „Litoralul pentru toți”, reduceri la cazare de până la 70% față de vârful sezonului. Desigur, la agenții, reducerile sunt mai mult decât atrăgătoare, dar la hoteluri, realitatea este cu totul alta, prețurile fiind ridicate sau total diferite faţă de ceea ce au văzut turiştii în agenţii. Reamintim că „Litoralul pentru toţi” este un program destinat celor care doresc să-şi petreacă sejurul la mare în extrasezon, atunci când staţiunile şi plaja sunt mai libere, și care presupune reduceri semnificative la tariful de cazare pentru sejururile de şase nopţi. Practic, până pe 18 iunie, turiștii se pot caza în hotelurile din stațiunile de la Marea Neagră cu tarife ce pornesc de la 52 de lei pe noapte de persoană, prețurile fiind cu până la 70% mai mici decât cele din vârf de sezon, potrivit Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR).