Comerţ, turism, investiţii. INFO economic

l Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut în primele trei luni ale acestui an atât ca serie brută cu 17,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,6%, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut, informează Institutul Naţional de Statistică.Pe serie brută, avansul cifrei de afaceri a fost influenţat de creşterea afacerilor în comerţul cu autovehicule (+28,5%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+9,3%) şi comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+2,9%).l Şapte firme româneşti participă, sub pavilion naţional, la Târgul Internaţional „Marche du Film Cannes”, organizat în perioada 16 - 24 mai 2023, se arată într-un comunicat de presă transmis, joi, 18 mai, de Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.„Marche du Film” este unul dintre cele mai importante locuri de întâlnire ale industriei cinematografice şi a media internaţionale.l Delegaţia Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene a convenit cu oficiali de la Bruxelles ca în REpowerEU să existe un proiect pilot în irigaţii, care să includă panouri solare flotante şi investiţii în echipamentele de pompare. Ministrul de resort, Marcel Boloş, a subliniat că, în prezent, expertiza World Bank Europe and Central Asia se dovedeşte vitală pentru implementarea reformelor pe care România şi le-a asumat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.