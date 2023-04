Deschiderea sezonului estival 2023: Litoralul românesc și bulgăresc, destinații de top pentru 1 Mai

Potrivit consultanților IRI Travel, principalul touroperator specializat atât pe litoralul bulgăresc, cât și pe cel românesc, cu ocazia sărbătorii de 1 Mai, cei mai mulți turiști aleg România și Bulgaria drept principale destinații pentru vacanța lor de primăvară. În special, Litoralul românesc atrage turiștii prin festivaluri, în timp ce Litoralul bulgăresc impresionează prin hotelurile all inclusive, se arată într-un comunicat de presă al touroperatorului.În această perioadă, turiștii se pot bucura de două festivaluri mari pe litoralul românesc - Beach Please - Costinești: 27 - 30 aprilie și Sunwaves - Mamaia Nord - 27.04 - 03.05. De asemenea, în Constanța are loc festivalul culinar Grill Fest: 29.04 - 01.05. În plus, Vama Veche rămâne o destinație tradițională de 1 Mai, cu avantajul unei vremi însorite.Pe de altă parte, pe litoralul bulgăresc, Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Balchik, Nessebar și Pomorie rămân stațiunile favorite ale românilor. Prețurile pentru Nisipurile de Aur și Sunny Beach încep de la 120 euro/3 nopți cazare cu all inclusive - hotel 3*, de persoană, iar pentru Balchik tarifele pornesc de la 90 euro/pers./ 3 nopți cazare cu mic dejun - hotel 4*. În sezonul estival, topul stațiunilor din Bulgaria este condus de stațiunea Nisipurile de Aur, urmată de Sunny Beach și Albena.