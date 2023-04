Atenţie, angajatori! „Avertismentele s-au bagatelizat, va scădea numărul lor”

Prezent la seminar, prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa, a subliniat importanţa dialogului dintre patronate şi instituţiile de control.



„Cum sezonul estival se apropie cu paşi rapizi, trebuie să existe un dialog între patronatele din turism şi instituţiile de control, lunile aprilie şi mai să fie considerate o perioadă de instruire metodologică, în care specialiştii ITM, OPC etc. să-i îndrume pe agenţii economici, să le reamintească procedurile legale.



Angajatorii au obligaţia de a respecta prevederile legislative, dar, totodată, este şi o formă morală de respect faţă de angajaţi, de a le oferi siguranţă şi protecţie”, a declarat prefectul Silviu Coşa.



10 inspectori cu atribuţii de control



„Încălzirea” fiind astfel făcută, şi-a intrat în rol inspectorul şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, Marian Becheanu. Acesta a făcut o trecere în revistă a tipurilor de incidente survenite, anul trecut, la Constanţa, a subliniat importanţa respectării legislaţiei în domeniu şi a anunţat că, de anul acesta, va scădea numărul avertismentelor.



„Nu e de glumit, accidentele de muncă se pot solda cu incapacitate de muncă sau chiar cu decese. De aceea, trebuie să implementăm un mediu de lucru sigur, sănătos.



În cadrul inspectoratului, din cele 18 posturi ale compartimentului securitate în muncă, doar 10 au activitate de control. Avem un volum mare de muncă, depunem eforturi uriaşe de a fi prezenţi în cât mai multe locaţii. Anul trecut, inspectorii au efectuat, în medie, 14 controale pe lună, în cadrul cărora au stat de vorbă cu angajaţi, angajatori, au corectat ceea ce se putea corecta.



În privinţa avertismentelor, care aveau rolul de a mai «trezi» angajatorii, s-a constatat că acestea s-au bagatelizat, nu li se mai dădea importanţa cuvenită. Astfel, de anul acesta, vor fi mai puţine avertismente”, a avertizat inspectorul şef Marian Becheanu.



Verificare medicală de calitate



Şeful ITM Constanţa a atras atenţia şi asupra respectării normelor de medicină a muncii.



„Verificarea medicală trebuie să fie de calitate, iar dacă există recomandări medicale, vă rog să ţineţi cont de ele, pentru că astfel se pot preveni accidente de muncă.



O statistică ne arată că, anul trecut, cele mai multe accidente de muncă s-au petrecut în zilele de luni. Încă nu am găsit formula magică, dar trebuie să fim atenţi, să vedem de ce oamenii suferă aceste accidente lunea.



Şi mai există un mare semn de întrebare: de ce, pe paliere de vârstă, am avut în 2022 cele mai multe accidente de muncă ale angajaţilor cu vârste între 51 şi 60 de ani? Să fie plictisiţi sau, din contră, înspăimântaţi că îşi pot pierde joburile şi atunci bravează? De cele mai multe ori, riscul de incident este minimizat, iar vina îi aparţine omului, angajatului”, a precizat Marian Becheanu.











Nu în ultimul rând, ITM Constanţa se va implica şi în acţiunile de supraveghere a pieţei, inclusiv în vamă, pentru a nu permite intrarea pe piaţă a produselor neconforme.





La începutul lunii aprilie, opt instituţii publice constănţene semnau un acord de parteneriat al cărui principal obiectiv îl reprezenta informarea agenţilor economici cu noutăţi din diferite domenii de activitate. O campanie amplă, iar caravana s-a pus în mişcare.Seria acţiunilor comune s-a deschis, vineri, 28 aprilie, la sediul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, gazda seminarului „Să acţionăm împreună pentru a construi o cultură pozitivă a securităţii şi sănătăţii în muncă!”. Evenimentul, organizat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa, în parteneriat cu Centrul Enterprise Europe Constanţa din cadrul CCINA Constanţa, a marcat Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă 2023, fiind proiectat ca un dialog între toţi factorii implicaţi în activitatea de securitate şi sănătate în muncă.„Este prima activitate comună pe care o organizăm după semnarea parteneriatului. Acţiunea se adresează atât specialiştilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, cât şi managerilor, lucrătorilor şi reprezentanţilor acestora, care împreună trebuie să colaboreze pentru prevenirea riscurilor şi promovarea sănătăţii la locul de muncă.Următorul eveniment va avea loc, luna viitoare, anticipând startul sezonului estival”, a anunţat directorul general al CCINA Constanţa, Ruxandra Serescu.