Din Maramureş, în Delta Dunării! Cât achită constănţenii pentru o mini-vacanţă de Paşte

Constănţenii şi-au propus să profite din plin de mini-vacanţa de Paşte. Agenţiile de turism au înregistrat o creştere substanţială a numărului de rezervări, iar destinaţiile alese variază în funcţie de bugetul fiecărei familii: de la un sejur pe valea Prahovei ori în Maramureş, până la circuite în insule exotice ori printre urmaşii incaşilor.Familia Bălan, din Constanţa, plănuieşte de mult o ieşire la aer curat, iar zilele libere din perioada sărbătorilor pascale vor fi exploatate la maximum.„Avem o tradiţie a familiei, de a petrece Paştele în Maramureş, şi o vom respecta şi anul acesta. Am făcut deja rezervarea, la o pensiune din Borşa. Bugetul este pregătit, am alocat aproximativ 4.000 de lei pentru patru nopţi de cazare şi masă, transport, plus excursiile la obiectivele din împrejurimi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionel Bălan, militar de carieră.Aşadar, constănţeanul a optat pentru o destinaţie autohtonă, dar trebuie să ştiţi că, pentru a petrece un sejur în România, de Paşte, va trebui să băgaţi destul de serios mâna în buzunar. În regiunea Dobrogei, principala atracţie o reprezintă Delta Dunării, însă preţurile sunt destul de piperate: aproximativ 350 de euro de persoană, 7 nopţi, iar pentru plimbările cu barca se achită taxe suplimentare.Trecând peste „exclusivista” Poiană Braşov, tot la capitolul scumpeturi poate fi inclusă şi şederea la Sovata, într-un complex superb, în inima naturii, pentru care proprietarul solicită 340 de euro de persoană, pentru şapte nopţi.Schimbând destinaţia, alegând străinătatea, dar păstrându-ne în sfera „middle-class”, pe piaţa turismului din perioada Paştelui sunt oferte care mai de care mai atrăgătoare. La doi paşi de Constanţa, bulgarii îşi aşteaptă vizitatorii în hoteluri şi resorturi de 4 şi 5 stele, în Balcicul regal sau în Nisipurile de Aur, iar preţurile pleacă de la 170-190 de euro de persoană şi pot ajunge la 300 de euro de persoană, patru nopţi, cu mic dejun sau serviciu all-inclusiv, funcţie de buget.Coborând mai spre sud, ajungem în Turcia, la Istanbul. Deşi poate părea puţin bizar, să petreci una dintre cele mai importante sărbători religioase ale creştinităţii într-o lume musulmană, mini-vacanţa pe Bosfor este cât se poate de relaxantă. Iar constănţenii trebuie să ştie că, în fieful sultanilor, sunt şi foarte multe biserici unde pot asista la sfânta slujbă a Învierii. Pentru cinci zile petrecute la Istanbul, transport cu autocar, preţurile pornesc de la 200 de euro de persoană, dar pot ajunge şi la 500 de euro, în acest caz diferenţa fiind făcută de transportul cu avionul şi stelele suplimentare ale hotelului.Tot în jur de 200 de euro de persoană costă şi „distracţia” într-un circuit mai la est, în Macedonia de Nord şi Kosovo. Sunt două ţări cu peisaje splendide, pentru vizitarea cărora se recomandă însă mai mult de patru zile, asta dacă nu vreţi să petreceţi jumătate de sejur înţepeniţi în scaunul autocarului.Pe urmele incaşilorPentru constănţenii cu dare de mână, nu lipsesc ofertele de pe alte continente. Dacă vreţi să luaţi contact cu civilizaţia lumii incaşe, puteţi urca în avionul de Peru, o extravaganţă care începe de la 4.000 de euro de persoană, sejur de 11 zile.Cele opt zile în Ţara Sfântă aduc cu sine un efort financiar de 1.000 de euro de persoană, într-un hotel de cinci stele, dar, având în vedere manifestaţiile actuale de protest ale israelienilor, se recomandă să amânaţi vacanţa în această ţară.Iar pentru Insulele Maldive, oferte pornesc de la 1.200 de euro şi pot ajunge până la 4.000 de euro, în funcţie de numărul de zile şi locaţia şi serviciile alese.„Remarcăm o creştere substanţială a numărului de rezervări, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. În cazul circuitelor şi destinaţiilor îndepărtate, cele mai multe rezervări au fost efectuate atât pentru perioada sărbătorilor de Paşte - creştere de 40%, cât şi pentru Rusalii sau vacanţa de vară”, au transmis reprezentanţii uneia dintre cele mai importante agenţii de turism din România.