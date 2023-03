Cramele din Dobrogea, promovate la Salonul Mondial de Turism de la Paris

Dobrogea turistică are nevoie de promovare în primul rând internaţională. La malul mării, sunt aşteptaţi oaspeţi din străinătate, aşa cum se întâmpla în urmă cu patru-cinci decenii, însă, cum înţelegerile sindicale de odinioară sunt istorie, modalităţile de atragere trebuie regândite din temelii.România este prezentă cu 19 participanţi la Salonul Mondial de Turism - MAP, eveniment care se desfăşoară, în perioada 16-19 martie, la Paris, informează Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului.Timp de patru zile, expozanţii români prezenţi în capitala Franţei, reuniţi sub Pavilionul naţional organizat de minister, vor promova unele dintre cele mai frumoase şi atractive obiective ale destinaţiilor pe care le reprezintă, cu accent pe patrimoniul cultural, dar şi pe activităţile în natură.Bineînţeles, de la salon nu putea lipsi oferta constănţeană, accentul fiind pus nu numai pe litoral/industria HoReCa, ci şi pe traseele turistice şi cramele din Dobrogea, în timp ce Ansamblul „Brâuleţul” va încânta asistenţa cu un spectacol de excepţie.„Imaginile spectaculoase din ţara noastră, care vor rula în stand pe toată durata evenimentului, vor crea cadrul perfect pentru surprizele pregătite de România.Una dintre acestea este o degustare de vinuri premiate internaţional, produse în cramele din Dobrogea. În plus, pentru o experienţă completă, vizitatorii vor putea încerca şi preparate culinare tradiţionale, specifice aceleiaşi regiuni. Publicul va putea asista şi la mai multe spectacole de muzică şi dans, susţinute inclusiv pe scena principală din cadrul MAP de ansamblul dobrogean «Brâuleţul» din Constanţa, precum şi de ansamblul maramureşean «Transilvania»”, au transmis, prin intermediul unui comunicat de presă, reprezentanţii Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului.Printre asociaţiile de profil şi autorităţile publice locale prezente la Salonul Mondial de Turism, în cadrul pavilionului naţional, se numără şi Consiliul Judeţean Constanţa.Salonul Mondial de Turism este lider al manifestărilor expoziţionale de turism din Franţa dedicate marelui public, având o tradiţie mai mare de 40 de ani. În fiecare an, vizitatorii sunt atraşi de ofertele turistice prezentate în cadrul evenimentului, perioada de desfăşurare, respectiv luna martie, fiind una de vârf, în care cea mai mare parte a francezilor îşi pregătesc şi rezervă vacanţele.Anul trecut, peste 70.000 vizitatori au trecut pragul acestui târg internaţional de turism.XXXCare este percepţia investitorilor de pe litoralul românesc vizavi de aceste demersuri ale autorităţilor române? Părerile sunt împărţite, iar în ediţia de astăzi prezentăm opinia unui deţinător de activ din Mamaia, Petrică M.. Îi spunem simplu, Mamaia, pentru că foarte greu mai poate fi încadrată la capitolul staţiune.„Anul trecut a fost greu pentru noi, cei care deţinem active la Mamaia. Turişti puţini, dispuşi să cheltuie bani şi mai puţini. Sunt mulţi factori care contribuie la această tristă realitate. S-a construit haotic, blocuri peste blocuri, am avut scandalul cu parcările, dar nu mai sunt evenimente, posibilităţi de divertisment. Doar zona de nord, unde sunt cluburile, a fost mai animată, dar Mamaia nu poate trăi doar din cluburi.Este o iniţiativă foarte bună, aceea de a atrage turişti din străinătate. Ar trebui făcute parteneriate cu autorităţi, mari agenţii sau chiar sindicate, cum erau cele din anii 70, când litoralul era plin de cehoslovaci, ruşi sau est-germani. Am însă mari reticenţe în privinţa eficienţei acţiunii, dar merită încercat, trebuie făcut ceva, nu putem sta cu mâinile în sân, nici noi, nici autorităţile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Petrică M.