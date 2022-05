Elevii Liceului „Virgil Madgearu”, pregătiţi pentru a fi specialişti în turism

Pentru încă o dată, sistemul educațional din ţara noastră este chemat să sprijine industria hotelieră pentru a pregăti o nouă generație de profesioniști în turism, lucru posibil de înfăptuit cu ajutorul implicării elevilor, profesorilor, părinților, odată cu operatorii din industria ospitalității, în acest proces de formare.În acest scop, industria ospitalității și-a deschis porțile în perioada 6-7 mai, când Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR) a organizat cea de-a doua ediție a evenimentului național „Zilele Porților Deschise În Industria Ospitalității”, proiect dedicat educației care se implică în susținerea învățământului. În cadrul programului național dedicat acestui eveniment, elevii Liceului Economic „Virgil Madgearu” din Constanța au vizitat la finele săptămânii trecute, mai multe departamente pentru a vedea ce se întâmplă în spatele ușilor unde publicul nu are acces în mod obișnuit și au participat la o serie de workshop-uri, pentru a înțelege cum funcționează aceste departamente. Potrivit prof. ec. Camelia Isabela Marcu, hotelurile „Iaki” și „Nyota” le-au arătat elevilor ce înseamnă etica în afaceri, un job în industria ospitalității, trecând dincolo de ușile hotelului, să vadă ce este într-o bucătărie, într-o recepție de hotel, cum se organizează un eveniment, ce face echipa organizator banqueting, ospătarul sau chelnerul, asistentul manager de la vânzări și marketing. Practic, tinerii au avut posibilitatea de a descoperi cât de interesant este să lucreze într-unul dintre aceste frumoase domenii din turism și alimentație publică - industria ospitalității, un domeniu în care învaţă cum să interacționeze zilnic cu oameni noi şi în care pun pasiune și descoperă plăcerea de a experimenta ceva nou în fiecare zi.„Societatea românească are nevoie să-și îndrepte toată atenția asupra calității întregului proces educațional, cu o abordare practică prin care să reușească să pregătească tineri în industria ospitalității care să aleagă să urmeze o carieră în turism în România, și nu în afara țării. Noi profesorii suntem alături de elevii noștri care si-au ales domeniul turism și alimentație publică și îi sprijinim să știm că am reușit să contribuim la formarea lor profesională, cu scopul de a-și găsi direcția în viață să poată lucra cu pasiune acolo unde au vocație, în domeniul ospitalității”, a precizat cadrul didactic.