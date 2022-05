UPDATE. Sprijin acordat atât ucrainenilor, cât şi operatorilor HoReCa. Prefectul Constanţei: "Am constituit un grup pentru turism"

UPDATE 4. Alexandru Bălan: "Vreau să mulțumesc tuturor membrilor fondatori ai Asociației Patronale Costinești. Anul acesta am reușit să aducem cel mai mare festival de muzică trap şi rap organizat în România vreodată. În acest week-end au existat 25.000 de tineri care s-au distrat la Costinești. Totul a fost într-un mod excepțional. Vrem să aducem Costineştiul acolo unde îi este locul. În Costineşti sunt foarte multe unități de cazare clasificate. Metoda de clasificare nu este una greoaie. Se face rapid și gratuit. Vrem să venim cu surprize pentru toată lumea, inclusiv pentru presă. Comunicarea este cea mai importantă pentru a avea rezultate."







UPDATE 3. Corina Martin: "Îi vom ajuta pe refugiaţii ucraineni să se angajeze pe litoral. Există oricum şi alți angajați din alte ţări cum ar fi Asia sau Republica Moldova. Nu ne este indiferent acest lucru. Trebuie să atragem noi forţe de muncă. Avem un număr mare de cereri de vacanţe. Aşa cum a fost în acest weekend, aşa va fi şi în sezonul estival."













UPDATE 2. Corina Martin: "Apreciem colaborarea cu presa. Sunteți cei care au cel mai puternic dialog cu noi. În numele patronatului Resto am fost prezenți astăzi şi am prezentat problemele pe care le-am avut în acest weekend. A fost un început de sezon estival în forţă. Am avut peste 60.000 de turişti. Mamaia, Mamaia Nord, Costinești si Vama Veche au fost stațiunile cele mai solicitate în acest weekend. Am avut un weekend fără probleme şi ţin să mulțumesc forțelor de ordine. Le mulțumim tuturor pentru atitudinea pozitivă. Vor începe şi acțiunile de control după 1 iunie. Am solicitat prefectului să rezolvăm problema accesibilității şi a traficului între stațiuni. Ne bucurăm că facem o echipă excelentă. Am cerut prefectului sprijin pentru a transmite primarilor din judeţ că ne dorim să facem o muncă mai bună decât până acum. Din punctul nostru de vedere putem să spunem că am avut un mare succes. Este foarte important cum vom administra în continuare. Avem un număr important de refugiaţi din Ucraina şi ne dorim să facem o echipă care să managerieze acest sezon estival. Aşteptăm să se încheie şi actele adiționale pentru contractele cu operatorii de plajă din Mamaia. Ne dorim să ne ajute și autoritățile locale. Ne dorim să avem o atitudine pozitivă din partea echipelor de control pentru ca operatorul să nu dea în fiecare zi explicații, timp în care ar trebui să se ocupe de turişti. Adăugăm toate costurile mărite ale produselor alimentare și ale utilităților. În toată lumea au crescut tarifele de vacanţă. Românii nu sunt prea interesați de preț. Ei își doresc să vina în vacanţă."













Ştirea iniţială



Astăzi, la ora 13:15, la sediul Prefecturii Constanța, în sala „Remus Opreanu”, vor avea loc declarații de presă, în urma întâlnirii convocate de prefectul Silviu-Iulian Coșa, la care vor participa reprezentanți ai patronatelor din turism.



Principalele subiecte care vor fi abordate la întâlnire sunt legate de măsurile de sprijin pentru operatorii economici din HoReCa, respectiv gestionarea spațiilor pentru cazarea cetățenilor ucraineni.

Silviu Coşa: "În momentul de faţă avem în jur de 4000 de refugiaţi cazaţi. Dintre aceștia unii sunt cazaţi în regim hotelier, alții la persoane fizice. Există 89 de spaţii special amenajate pentru refugiaţi. Mai sunt cazaţi prin săli de sport și cămine culturale în Constanţa, Năvodari şi Cumpăna. S-a demarat o corespondenţă scrisa cu toţi cei care şi-au oferit spaţiile de cazare.". Silviu Coşa: "Am constituit un grup pentru turism. Operatorii trebuie să poată oferi sejururi relaxante. Astăzi a avut loc o întâlnire cu reprezentanții asociaților patronale. Timp de două ore s-au discutat problemele cu care dânșii se confruntă. Avem probleme şi legate de refugiaţi. S-a discutat inclusiv problema refugiaților. În momentul de faţă avem la nivelul judeţului peste 4.000 de refugiaţi. Trebuie ca aceștia să rămână într-o zonă de siguranță. Problemele pe care le-am preluat le vom prezenta ulterior pe data de 9 mai. Vom încerca să creionăm o activitate care să vina în sprijinul celor care activează în această industrie."