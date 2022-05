Elevii constănţeni, informaţi despre importanța protejării mediului și despre epurarea apelor uzate

În acest weekend, mai mulţi elevi din clasele a IX-a și a X-a, de la Liceul Teoretic „Decebal”, însoțiți de profesori, au vizitat Stația de epurare ape uzate Constanța Nord. Întâlnirea cu specialiștii din domeniul apei a avut loc în urma implementării proiectului „Blue School - Erasmus +”, derulat de instituţia de învăţământ şi RAJA SA. Acest proiect are ca temă impactul activităților antropice asupra litoralului - extinderea plajelor, activități de ecologizare și protecția mediului marin. Astfel, timp de un an, elevii vor participa la o serie de activități educative ce vizează Economia Albastră - Blue Economy, care se axează pe exploatarea, conservarea, regenerarea și dezvoltarea durabilă a mediului marin. În același timp, vor fi organizate aplicații practice, lucrări de laborator, mese rotunde și conferințe.Potrivit reprezentanţilor RAJA, prima oprire din cadrul vizitei a fost la sediul central al companiei de apă, unde oaspeții au aflat informații despre importanța protejării mediului, dar și despre procedeele de epurare a apelor uzate. Alături de copii au participat, din partea RAJA SA, Angela Pană - director Calitate Mediu, Monica Mazilu - șef Serviciu Protecția Mediului și Antoaneta Dumitrache - șef Secție Stații de Epurare. „Ne aflăm în cadrul acestui proiect educațional în baza parteneriatului încheiat cu Liceul «Decebal» Constanța. Pentru noi, este o onoare să încheiem astfel de protocoale și să colaborăm cu cât mai multe instituții de învățământ. Managementul companiei este extrem de implicat în ceea ce privește responsabilitatea socială și de mediu, pentru că toate activitățile desfășurate la nivelul RAJA Constanța au impact asupra mediului”, a declarat Angela Pană, director Calitate Mediu. Mai târziu, atât elevii, cât și profesorii îndrumători au ajuns la Stația de epurare Constanța Nord, unde au aflat, pe parcursul vizitei, care este traseul apei, de la extragerea ei din subteran până la epurarea și eliminarea acesteia în mare. Copiii au urmat fluxul bazinal în stația de epurare, având astfel ocazia de a vedea tehnologia SCADA, au examinat cu atenție de la înălțime decantoarele și au aflat cum se produce biodegradarea aerobă a componentelor poluante cu ajutorul bioreactoarelor, iar la final au văzut cum se realizează ultima etapă a epurării - decantarea.În cadrul laboratorului de analize fizico-chimice, copiii au fost încântați să realizeze primele lor experimente științifice, precum determinarea PH-ului apei sau proba de titrare, majoritatea declarând că au înțeles foarte bine întregul procesul de epurare. „Mi-a plăcut tot ce am văzut și am auzit de la specialiști. Sunt pasionat de tehnică. Nu cunoșteam în detaliu informații despre funcționarea unei stații de epurare, este bine și pentru viitor, având în vedere că resursele pământului se vor termina la un moment dat și trebuie să profităm de ele cât avem ocazia, să avem posibilitatea de a le recicla”, a declarat Robert, unul dintre elevi.Și Laviniei, elevă la Liceul „Decebal”, vizita i s-a părut la fel de interesantă: „Știam în mare parte lucrurile prezentate, pentru că îmi place să mă informez, dar nu cunoșteam că apa recurățată ajunge să ajute foarte mult mediul. Și eu, și familia mea încercăm să reciclăm cât mai mult. Putem foarte ușor să selectăm resturile menajere, pentru a nu mai fi containerele pline, blocurile pline de deșeurile aruncate, să avem mai multă grijă pe unde le depozităm. Mă gândesc să devin din vara aceasta voluntară în cadrul acestei stații de epurare. Ar fi o experiență nouă. Eu sunt olimpică și îmi place să descopăr lucruri noi. Poate îmi găsesc o nouă pasiune”.Îndrumătorul de proiect Cornelia Șerban a dorit să precizeze: că pentru toată lumea, această deplasare a fost foarte importantă, fiind o extraordinară lecție despre epurare, deoarece în contextul actual trebuie să promovăm o industrie verde.