RAJA modernizează sistemul de alimentare cu apă. "Acordăm o atenție deosebită lucrărilor de pe strada Ștefan cel Mare"

Primul proiect din cele amintite face referire la dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată în municipiul Onești în perioada 2014-2020, iar cel de-al doilea proiect adus în discuţie este cel regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA SA Constanța, în perioada 2014-2020. În ambele cazuri, scopul acestora este de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, respectiv creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare. Desigur, toate acestea prin derularea unor investiții specifice în domeniul apei potabile și al apei uzate pentru 92 de localități din şapte județe - Constanța, Ialomița, Călărași, Dâmbovița, Brașov, Ilfov și Bacău.





„În prezent, lucrăm în 82 de localități, avem 97 de firme pe cele 94 de șantiere pe toată zona de operare RAJA şi la sistemul de canalizare avem un progres de 54,1%. Până la sfârșitul anului în curs ne-am propus să mai facem recepția la încă 13 contracte. Totodată, avem în vedere extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în cadrul municipiului Constanța. De asemenea, trebuie să menţionăm că pentru sistemul de alimentare cu apă au fost realizați până acum și decontați 28 km, din cei 92 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 30,4%. Pentru sistemul de canalizare menajeră au fost realizați și decontați 19 km din cei 49 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 38,8%”, a declarat Aurel Presură.



Acesta a adăugat că pentru sistemul de alimentare cu apă au fost realizați și decontați până la acest moment 266 km, din cei 725 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 36,7%. În ceea ce priveşte sistemul de canalizare menajeră, au fost realizați și decontați 312 km din cei 577 km propuși, înregistrându-se un progres fizic de 54,1%.



În ce stadiu se află lucrările de pe strada Ştefan cel Mare



Printre altele, directorul a menţionat şi problemele cu care s-au confruntat pe teren lucrătorii RAJA, făcând referire la două situații pe strada Lahovari și Ștefan cel Mare. De departe, cea mai sensibilă zonă este, însă, cea de pe strada Ştefan cel Mare, unde lucrează permanent patru echipe. „Am acordat o atenție deosebită străzii Ștefan cel Mare. Noi nu am întârziat niciodată lucrările, nu am încurcat pe nimeni şi există un grup de lucru, un plan de coordonare. Colegii mei se întâlnesc aproape zilnic, iar lucrările se execută conform contractului. Din păcate, am reziliat contractul cu vechea companie, pentru că nu își efectuaseră lucrările corect. Imediat, a doua zi, am mers cu patru formații de lucru de la compania noastră și am intrat în programul pe care l-am stabilit de comun acord cu primarul și cu cei care lucrează în zonă”, a explicat Aurel Presură.



Directorul RAJA a subliniat că tronsonul străzii Ștefan cel Mare cuprins între străzile Atelierelor şi I.G. Duca a fost predat în urmă cu două săptămâni, tronsonul I.G. Duca - strada Ștefan Mihăileanu, predat şi el, în urmă cu o săptămână, iar cel cuprins între străzile Ștefan Mihăileanu - Mihai Viteazu se va preda în cursul săptămânii viitoare. Deci, au mai rămas de predat două tronsoane. „Pe scurt, noi suntem în grafic şi avem o foarte bună colaborare cu primăria. Nu încurcăm lucrările și ne vom ține de respectarea graficului. De menţionat că toate aceste lucrări le-am făcut pe banii noștri. Este vorba despre un milion de euro”, a adăugat directorul RAJA. În plus, el a precizat că în scurt timp se vor face demersuri pentru modificarea legislației în vigoare astfel încât compania să își recupereze acești bani cheltuiți. „Noi vrem să luăm banii efectiv care au fost alocați acestor proiecte. Vom merge la ministrul Fondurilor Europene și vom schimba legislația, pentru a ne da voie să-i recuperăm, pentru că acești bani sunt ai companiei”, a mai spus directorul SC RAJA SA.





În altă ordine de idei, şeful regiei anunţă constănţenii că RAJA va începe în perioada următoare întreruperile de apă, având în vedere faptul că este necesară înlocuirea multor conducte. Bineînţeles, sunt mai multe etape de parcurs, iar prima dintre acestea va începe în data de 11 mai, începând cu ora 22.00, va dura 12 ore şi este etapa pregătitoare pentru cuplarea şi decuplarea unei reţele care are o lungime de 4 km, care se va face la sfârşitul lunii mai. „Vom continua cu aceste cuplări şi decuplări, pentru că sunt 24 km de reţele de transport care trebuie înlocuite şi vom continua în partea a doua a anului, întrucât nu vrem să afectăm sezonul turistic. Le vom relua la sfârşitul lunii septembrie şi vor fi mai multe etape, pentru că este nevoie să înlocuim conducte în lungime de circa 30 km, toate fiind magistrale de transport”, a mai spus directorul. Pentru cei care nu ştiu ce înseamnă acest lucru, înlocuirea unei conducte se referă la decuplarea conductei vechi, cuplarea celei noi, golirea conductei şi umplerea acesteia.





La eveniment au luat parte directorul general RAJA, Aurel Presură, directorul de Dezvoltare și Finanțări Externe, Stelian Budeș, și directorul tehnic al instituţiei, Adrian Florea. Pe lângă prezentarea proiectelor deja menţionate, au fost expuse și alte lucrări de investiții, desfășurate la nivelul sistemelor operate pentru creșterea productivității și eficienței companiei RAJA S.A, dar şi modalităţile la care compania de apă s-a gândit pentru a reduce costurile la energia electrică sau înlocuirea conductelor vechi de peste 50 de ani din judeţ.