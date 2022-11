Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului, promovate la Târgul de Turism al României

Atât Mangalia, cât şi celelalte staţiuni din sudul litoralului vor fi reprezentate la ediția de toamnă a Târgului de Turism al României din perioada 10-13 noiembrie, de la Romexpo Bucureşti. Cu această ocazie, Primăria Mangalia va promova serviciile turistice din staţiunile pe care le are în administrare, respectiv Saturn, Venus, Jupiter, Cap-Aurora, Neptun şi Olimp. De asemenea, pe toată perioada de desfășurare a evenimentului, reprezentanții primăriei vor întâmpina vizitatorii cu materiale promoționale, precum tricouri personalizate, magneți, pixuri, stick-uri, broșuri, pungi personalizate etc. Totodată, hotelierii vor prezenta la rândul lor, ofertele turistice pentru sezonul estival 2023. „Mangalia sprijină și promovează turismul la Marea Neagră, atât prin proiectele de revitalizare a stațiunilor pe care le deține, cât și prin intensificarea legăturilor din spațiul transfrontalier româno-bulgar, cu accent pe dezvoltarea comună a patrimoniului cultural și turistic. În această vară, am finalizat lucrările de modernizare a infrastructurii din stațiunea Saturn și a falezei Mangalia-Saturn”, a declarat primarul Mangaliei, Radu Cristian. El a adăugat că până la începutul sezonului estival următor va fi finalizat și proiectul de revitalizare a stațiunii Neptun-Olimp. În acelaşi timp, va fi continuat şi proiectul de modernizare a falezei din Cap-Aurora, astfel că toate stațiunile vor deveni din ce în ce mai atractive pentru turiști, obiectivul final fiind acela de a avea o faleză pietonală de nouă kilometri de coastă din Mangalia până în Olimp.