Liderii Pieței Spa din România se întâlnesc în luna mai, la Cluj

Din ce în ce mai mulți români descoperă cea mai rapidă și eficientă soluție de detensionare: prin relaxarea simultană a tuturor celor cinci simțuri, oricât de stresați am fi, creierul nostru nu mai are altă opțiune decât să se liniștească și automat ne detașăm de toate gândurile care ne apasă. Totul se întâmplă în mai puțin de o oră, la Spa.Și în acest an, leaderii pieței Spa din România se vor întâlni să dezbată noi metode prin care serviciile Spa din România să răspundă chiar și celor mai exigenţi clienţi, obișnuiți cu vacanțe în Spa-uri de 5 stele din SUA și Europa de Vest, unde cultura Spa este mai dezvoltată.„Dacă în pandemie au fost reinventate unele experiențe Spa, cu tendința spre unicitate și personalizare la maxim, au fost optimizate circuitele operaționale și s-au făcut cele mai multe traininguri - ceea ce a dus la o creștere semnificativă a calității serviciilor oferite - la Conferința Spa România 2023, în cele trei zile, vor fi identificate metodele prin care să schimbăm total abordarea: de la corp la sufletul clientului (atât în Spa-urile de relaxare, cât si în centrele balneare)”, a declarat Ioana Marian, fondator despreSpa.ro.Conferința Spa Romania va avea loc, în perioada 16-18 mai, la SunGarden Golf & Spa Resort 5*, Cluj. Evenimentul este organizat de despreSpa.ro, în parteneriat cu Organizația Patronală a Turismului Balnear din România și se adresează tuturor specialiștilor Spa, precum și investitorilor și directorilor de hotel care intenționează să-și deschidă un centru Spa și/sau balnear.Vor fi trei zile cu prezentări pe tema Spa Business, cu speakeri profesioniști Spa de top: Cosmin Cîrîc - Director Wellness Theme București, Sorin Vasilache - Director Shiseido Spa Stejarii Country Club, Iuliana Tasie - Director Hotel Europa Eforie Nord, Maria Rendes - Consultant Spa, Daniela Dumitru - Trainer Spa și mulți alți specialiști cu nume de rezonanță în piață.De asemenea, programul va conține și prezentări de interes susținute de speakeri invitați: Sergiu Neguț, Oana Scarlat și Toma Grozăvescu - pe subiecte precum: Strategie, Leadership și Growth Hacking.