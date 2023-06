Banking, turism, energie. INFO economic

l Banca Mondială nu şi-a modificat estimările referitoare la ritmul de creştere care ar urma să fie înregistrat în acest an de economia României, dar şi le-a revizuit uşor în scădere pe cele referitoare la anul următor, conform celei mai recente ediţii a raportului „Perspective Economice Globale”. Produsul Intern Brut ar urma să înregistreze în acest an un avans de 2,6%, nivel similar celui anunţat de Banca Mondială în luna ianuarie 2023, însă economia românească ar încetini de la un avans de 4,8% în 2022, până la unul 2,4% în 2023, pentru ca anul viitor să accelereze până la 3,7%.l Numărul sosirilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare (inclusiv apartamente şi camere de închiriat), în România, a crescut cu 23,1%, în primele patru luni ale acestui an, faţă de aceeaşi perioadă din 2022, în timp ce înnoptările au înregistrat un salt de 22,5%, informează Institutul Naţional de Statistică. La finele lunii aprilie 2023, sosirile raportate de unităţile de cazare au însumat 3,306 milioane de persoane, din care 83,8% au fost turişti români, iar 16,2% vizitatori străini.l Trecerea de la preţurile plafonate stabilite administrativ la cele de piaţă nu se poate face peste noapte, astfel că ieşirea din schemele de plafonare nu trebuie să aibă loc fără un mecanism eficient de protejare a consumatorilor vulnerabili, a declarat Dana Dărăban, director executiv al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie.