Angajații Casei de Pensii au ieșit în stradă. "Nu avem salarii nesimțite"!

„Suntem angajaţii cu cele mai mici salarii din tot sistemul, iar volumul de muncă este extraordinar de mare. În schimb, avem parte de muncă foarte multă și salarii mici. Lumea pleacă și toate lucrările rămân pe capul celor vechi. Se blochează posturile, nu mai pot fi făcute angajări, deci munca este multă. Din păcate, salariile sunt aceleași ca acum cinci ani. De exemplu, un funcționar are un salariu net maxim de 4.500-4.800 lei. Și nu vine nimeni să se angajeze pentru că nu le convin salariile”, a precizat un angajat.



„Nu beneficiem de egalitate de șanse în acest mare sistem bugetar”





Un altul a adăugat că, la un moment dat, ei făceau parte din Ministerul Egalității de Șanse. „Se pare că tocmai noi nu beneficiem de egalitate de șanse în tot acest mare sistem bugetar, în sensul că noi am fost cei care am pus mereu beneficiarii pe primul loc și nu am întrerupt programul de lucru. Ca dovadă, nici acum nu s-a întrerupt. Tot timpul am fost oamenii negocierilor, la nivel de minister, dar se pare că protestul rămâne ultima speranță și ultima noastră șansă să fim egali cu toți ceilalți colegi din aparatul bugetar. Indiferent că sunt din ANAF, din Sănătate, din ministere. Nu este normal ca noi, care suntem în teritoriu și desfășurăm muncă mult mai multă decât toți cei care sunt în aparatul central, să avem o salarizare atât de diferită și atât de mică față de ei. Sperăm că vom avea câștig de cauză şi credem că se va găsi o soluție de către clasa politică, așa cum s-a găsit și pentru ceilalți. În caz contrar, suntem dispuși să mergem până la capăt. Deocamdată, am început cu protestul spontan, dar în funcție de dinamica acestor proteste și în funcție de reacțiile care vor apărea sau nu la Centru, suntem hotărâți să mergem până la grevă generală”, a spus un alt funcţionar. Potrivit liderului de sindicat Steliana Brighiu, salariaţii speră să aibă şi susținerea colegilor din țară, pentru că fără ei nu se poate face treabă. „Ne bazăm pe o salarizare unică. De exemplu, un consilier de la noi și unul de la ANAF au salarii complet diferite şi avem aceleași studii, dar nu același volum de muncă. Unii au niște salarii enorme. Tot ce ne dorim este egalizarea salariilor la nivelul familiei ocupaționale”, a declarat aceasta.





Totodată, protestatarii au menționat că profesioniștii merită respect și condiții de muncă adecvate și solicită, printre altele, tratament echitabil. În aceste condiţii, cer respect și tratament echitabil din partea guvernanților și a factorilor decizionali, dar mai ales o remunerare corectă, considerând că sunt demni de un salariu pe măsura contribuției lor la societate. Nu în ultimul rând, solicită condiții de muncă adecvate, asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur, precum şi resurse suficiente pentru a-şi desfăşura activitatea în mod eficient. Foarte important, au adăugat aceştia, este nevoie de personal suficient, pentru a face față volumului de muncă şi pentru a asigura servicii de calitate.





La doar o zi după încheierea protestelor de la Casa de Asigurări de Sănătate, izbucnesc noi acţiuni în forţă. De data aceasta, au ieşit în stradă angajaţii celor trei instituţii ce-şi au sediul în strada Decebal nr. 13 C. Sătui de salariile proaste şi condiţiile de muncă ce li se oferă, oamenii au fluturat mai multe pancarte pe care scria: „Nu avem salarii nesimţite”, „Vrem alinierea salariilor”, „Fără discriminare în salarizarea funcţionarilor publici”, „Muncă egală şi salarii egale”, „Profesioniştii merită respect şi condiţii de muncă adecvate”. Salariaţii au susţinut că clasa politică face discriminări privind funcţionarii publici şi că tot timpul le pleacă din sistem colegi, nemulţumiţi de remuneraţiile pe care le primesc.