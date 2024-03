Se pune lacăt pe căminele pentru bătrâni? "Nu ne-ar surprinde să fie închise toate"

Ce se întâmplă, de fapt? Motivul pentru care poate fi suspendată activitatea acestor centre pentru bătrâni este menţionat clar în cuprinsul ordinului nr. 179, şi anume neechiparea cu instalaţii de stingere a incendiilor sau de detectare, semnalizare şi alarmare a spaţiilor utilizate ca servicii sociale.







Furnizorii de servicii sociale, puşi la curent ce au de făcut



„În situaţia existenţei acestui ordin, este singurul motiv clar, individualizat într-un act normativ, la acest moment, care conduce la o suspendare imediată, neechivocă, fără probleme de verificare a standardelor. Deci, în momentul în care a venit sesizarea de la ISU, noi nu mai verificăm nici dacă beneficiarilor li se dă mâncare, dacă sunt îngrijiţi, spălaţi. Poate fi, de exemplu, un centru foarte bun, care să funcţioneze în condiţii optime şi să respecte toate standardele, fără să existe nici cea mai mică problemă, dar, neavând acest sistem de detecţie a incendiilor, nu mai are dreptul să funcţioneze. Pentru un centru se operează deja această suspendare, iar din momentul în care se primeşte decizia de suspendare de la Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, acest centru trebuie să pună lacăt urgent pe uşă şi să se doteze cu ce i-a stabilit ca măsură ISU. Având în vedere faptul că în condiţiile de autorizare, de licenţiere, de acreditare nu exista, până acum, condiţia ca spaţiul să fie autorizat ISU, nu ne-ar surprinde să fie toate închise, pentru că noi nu am verificat niciodată acest aspect, acesta neintrând în atribuţiile noastre”, a declarat şeful AJPIS, pentru „Cuget Liber”.





Pentru a se evita astfel de situaţii neplăcute, în sprijinul furnizorilor de servicii sociale, în luna februarie a fost organizată, la Prefectura Constanţa, o întâlnire comună, cu ISU, în cadrul căreia au fost convocaţi toţi furnizorii de servicii sociale din judeţ. Cu această ocazie, tuturor li s-a explicat ce înseamnă acest ordin. „Deci, nu pot spune că nu au fost avizaţi despre aceste controale. De la momentul acestei şedinţe de lucru de luna trecută şi până acum, inspectorii ISU au demarat verificările şi avem deja două solicitări de suspendare a activităţii pentru două cămine de bătrâni. Deci, în momentul în care inspectorii ISU constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru apărare împotriva incendiilor în aceste spaţii şi, mai mult decât atât, le este pusă viaţa în pericol beneficiarilor, ne fac nouă solicitare de suspendare a activităţii. Ultimele două astfel de centre, pentru care ni s-a transmis deja suspendarea la ANPIS, se numesc «Tărâmul Seniorilor» şi «Casa bătrânească» din Eforie Nord. Pentru cel din urmă am primit solicitarea de suspendare a activităţii de la ISU, ceea ce înseamnă că ar trebui să îl închidă. Pentru «Tărâmul Seniorilor», în urma controlului ISU se recomandă suspendarea licenţierii serviciului social, care se desfăşoară într-o construcţie fără autorizaţie de securitate la incendiu şi nu este echipată cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, conform legii”, a precizat Laura Constandin.











Potrivit reprezentanţilor ISU Constanţa, deoarece activitatea de asistenţă socială se desfăşura într-o construcţie neautorizată din punct de vedere al securităţii la incendiu şi nu era echipată cu instalaţie de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, ei au recomandat AJPIS suspendarea licenţierii serviciului social pentru „Tărâmul Seniorilor”.





Ce spun, la rândul lor, reprezentanţii celor două centre pentru vârstnici vizate? Cei de la „Casa bătrânească” ne-au declarat că, cel puţin în cazul lor, nu s-a dispus măsura de închidere a centrului, ci li s-a dat termen de 30 de zile pentru a monta o centrală de detecţie şi semnalizare a incendiului. La fel şi în cazul celor de la „Tărâmul Seniorilor”: „Ni s-au dat nişte măsuri. Noi avem cam de toate, dar nu am finalizat senzorii de fum şi suntem în lucru cu ei. Vrem să ne punem la punct cu tot ce trebuie”.





Ordinul nr. 179, care poate sista activitatea centrelor pentru bătrâni, se referă la aprobarea dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor, la spaţii şi clădiri în care se organizează şi funcţionează servicii sociale. Acest ordin vizează, în principal, centre rezidenţiale, dar nu sunt excluse nici celelalte unități, de tipul centrelor respiro, adăposturi de zi şi noapte, centre de zi etc. Într-o primă fază, conform programărilor ISU, se vor verifica centrele pentru vârstnici, apoi vor fi controlate centrele pentru persoanele cu dizabilităţi, copii ş.a.m.d. Acest lucru înseamnă că în întreaga țară au fost demarate deja controalele inspectorilor ISU pe toate centrele de acest tip. În judeţul nostru, potrivit directorului AJPIS Constanţa, Laura Constandin, avem funcționale 44 de astfel de centre, comparativ cu 17, câte erau în urmă cu trei ani. Dintre acestea, cinci sunt publice, restul private.