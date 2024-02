Poveştile cu final fericit există, atâta timp cât există speranţă, medici implicaţi, dar şi tehnologie avansată, care să susţină viaţa. Povestea micuţei despre care vă povestim, acum, a început brusc, la doar 24 de săptămâni petrecute în pântecele mamei. Deși s-a născut cu un scor Apgar 1 și nu cântărea decât 390 de grame, Antonia-Maria Pascal s-a dovedit a fi o mare luptătoare, în ciuda faptului că atunci când a venit pe lume nu era mai mare decât palma mamei sale.



După aproximativ trei luni de stat în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, în compartimentul de Terapie Intensivă Nou- Născuţi din cadrul secţiei Neonatologie, bebelușul a ajuns, în sfârșit, acasă. Fetița a lăsat acum în urmă incubatorul, care i-a fost pătuţ vreme bună și își petrece fiecare clipă în compania părinților săi și a celorlalți membri ai familiei, care o iubesc foarte mult. Ca toţi bebeluşii născuţi mult prea devreme, Antonia Maria a primit din partea cadrelor medicale tot ce era mai bun: tratament şi îngrijiri medicale avansate, atenţie permanentă, grijă şi multă linişte, ca să se acomodeze la noua viaţă. „Aşa se face că, după 95 de zile petrecute în spitalul nostru, 951 de ore de ventilație mecanică și 144 de ore de ventilație non-invazivă, cel mai mic pacient a părăsit astăzi secţia Neonatologie, sănătos, cu o greutate de 2.545 kg şi 48 cm lungime, crescând 20 de cm”, au precizat reprezentanţii unităţii sanitare.





Potrivit mamei micuţei, Andreea Pascal, acest lucru a fost posibil cu ajutorul dr. Georgia Ioana Oglindă, care a fost ca un înger păzitor pentru bebeluş. „În terapie am întâlnit oameni profesioniști, oameni dedicați meseriei lor, oameni empatici. Doamnelor doctor, doamnelor asistente, doamnelor infirmiere, faceți o treabă extraordinară! Fără implicarea dumneavoastră, nu am fi reușit! Sunteți niște oameni minunați, care au crezut de la început în șansa bebelinei noastre și ne-ați dat și nouă speranță! Vă mulțumim din tot sufletul pentru tot ce ați făcut pentru eroina noastră!”, a precizat proaspăta mămică.





Din ce cauză a născut atât de devreme? „Am avut o sarcină monitorizată permanent, dar din cauza hipertensiunii arteriale, când am ajuns în urgenţă, am aflat că nu mai am lichid deloc. Chiar şi aşa, nu mă aşteptam să fie atât de mică. La 24 de săptămâni, când s-a născută era cât o palmă”, a declarat mama, pentru „Cuget liber”.





Ce spune șeful secției Neonatologie, dr. Georgia Oglindă despre acest caz? „Acest caz este o premieră pentru noi şi un miracol, din toate punctele de vedere. Nu am avut niciodată până acum, în îngrijire, un copil atât de mic. A fost, într-adevăr o provocare, de la cel mai mic, la cel mai mare, dar ne bucurăm că am reuşit să-l aducem la această greutate. Din câte ştim noi, este cel mai mic bebeluş salvat din ţară. În cazul unui prematur nu putem spune, însă, niciodată ce se întâmplă de la o oră la alta, iar atunci când se adaugă şi cinci grame în plus, la greutate, pentru noi este o bucurie imensă. În prezent, starea sa de sănătate este extraordinar de bună. Singura problemă a fost retinopatia de prematuritate pe care sperăm că am depăşit-o cu succes”, a precizat specialistul.