Soțul doctoriței din Iași, care s-a aruncat cu bebelușul în brațe de la etaj, face declarații incendiare

Apar noi detalii în urma tragediei de la Iași, unde un bebeluș a decedat, după ce a fost aruncat pe geam de către mama sa, din apartamentul cuprins de flăcări.







Cazul doctoriței care a sărit cu bebelușul său de la geam a șocat o țară întreagă. Lucian Pâslaru, soțul femeii, rupe tăcerea în acest caz.

Bărbatul susține faptul că nu are nicio vină în cazul tragediei din data de 10 ianuarie 2024. Mai mult decât atât, acesta își dorește să înceapă o viață nouă, potrivit bzi.ro.







Bărbatul a fost prezent la locul tragediei încă din seara de 10 ianuarie 2024.







A făcut o serie de declarații controversate, precizând că soția sa ar fi avut probleme de natură psihică, iar el a fost mereu alături de aceasta.







„Trebuie să pun punct, să trag linie și să-mi reîncep viața. Nu știu de unde a apărut această discuție, că eu am dat foc apartamentului, Doamne, să ferească Dumnezeu! Eu sunt liber, anchetatorii puteau oricând să mă lege și să fiu dus în arest.

Eu nu am de ce să fiu vinovat în acest caz. De unde știu vecinii că eu o agresam, locuiau cu noi? Agresiunea din luna decembrie face subiectului unei alte discuții. A fost un incident pe care eu mi l-am asumat, asta nu înseamnă că am avut de-a face cu incendiul.







Cheile erau în casă. Nu se știe încă de la ce a izbucnit incendiul, nu s-a aflat încă nimic, am vorbit doar o dată cu soția, dar era în stare de inconștiență, nu a putut să-mi explice.

Într-adevăr, soția mea i-a spus mamei mele că a văzut niște umbre pe pereți”, a declarat Lucian Pâslaru.







Bărbatul a vizitat-o o singură dată la spital







Soția sa este internată în spital, dar acesta a vizitat-o doar o dată. Mai mult decât atât, femeia a fost informată că bebelușul său a încetat din viață.







„Soția mea este stabilă, urmează să fie externată. Mă abțin, nu știu dacă voi continua relația cu ea. Vreau să fie ea sănătoasă, pentru că mi-a ajuns deja un deces în familie. Să fie ea sănătoasă și Dumnezeu va ști ce e de făcut. Într-adevăr, au fost niște semnale că ea are probleme psihice, dar nu le-am luat în seamă. Eu nu am sesizat pe nimeni și am lăsat să se ajungă în punctul în care s-a ajuns, din păcate. Este un simptom acut, este greu de spus ce s-a întâmplat. Eu nu m-am gândit vreodată că o să pună în pericol viața bebelușului.

Eu nu mi-am dat seama că ea este într-o situație atât de gravă. Deși părinții ei știau de afecțiunea de care suferă. A aflat și soția mea că băiețelul nostru nu mai este. Eu am vizitat-o o dată la spital, a recunoscut că a greșit, dar nu știu ce s-a întâmplat și ce a fost în capul ei, dacă a fost o răzbunare, nu știu…

Ancheta este în desfășurare. Nu știu dacă regretă ce a făcut, urmează să mă văd săptămâna asta din nou cu ea, să vedem dacă regretă sau nu. Am înțeles că a fost consultată de un psihiatru. Eu știam că suferă de o formă de depresie, am aflat asta după un an de relație”, a mai spus Lucian Pâslaru.







Tragedia a avut loc pe data de 10 ianuarie 2024. Apartamentul unei femei, medic rezident, a fost cuprins de flăcări.

Pentru a încerca să își salveze copilul, femeia, medic rezident, a trecut prin flăcări, și-a îmbrăcat bebelușul în mai multe straturi de haine, l-a înfășurat în plapumă, ulterior aruncându-l de la geam. A sărit și ea de la etaj.

Bebelușul a ajuns în stare foarte gravă la spital. Acesta a decedat, în urma unui traumatism cranian.