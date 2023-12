Un bebeluș de 7 luni diagnosticat cu rujeolă a MURIT. Este primul deces de la declararea epidemiei

Un bebeluş din Brașov, în vârstă de 7 luni, diagnosticat cu rujeolă, a murit. Conform Insitutului Național de Sănătate Publică (INSP), în perioada 01.01.2023-10.12.2023, în România au fost notificate 2.010 cazuri confirmate cu rujeolă în 29 de judeţe şi în Municipiul Bucureşti.Copilul ar fi luat virusul de la fratele său, în vârstă de 3 ani, care nu era vaccinat.„În cadrul actualei epidemii de rujeolă din România a fost raportat 1 deces din cauza rujeolei la un copil în vârstă de 7 luni (neeligibil la vaccinarea cu ROR) din jud. Braşov, contact cu fratele în vârstă de 3 ani, nevaccinat antirujeolic”, a transmis INSP.Conform datelor INSP, anul acesta în România au fost înregistrate 2.010 cazuri de rujeolă, cele mai multe în judeţul Mureş, unde sunt înregistrate 628 de cazuri. Pe locul al doilea se află judeţul Braşov, cu 344 de cazuri.Marți, 5 decembrie 2023, Ministerul Sănătății a declarat epidemie de rujeolă la nivel național. Decizie a fost luată pentru a face posibilă vaccinarea copiilor cu vârsta cuprinsă între 9 și 11 luni, precum și recuperarea celor nevaccinați sau cu schema de vaccinare incompletă.Cum spuneam, în acest moment se înregistrează în jur de 2000 de cazuri la nivel național, în 29 de județe.„Rujeola este o boală infecțioasă, care se transmite cu ușurință mai ales la copiii nevaccinați, iar, uneori, evoluția este gravă și pot apărea complicații.Menționăm că acoperirea vaccinală cu prima doză, la nivel național, este de 78%, iar cu doza a doua, de 62% dintre copiii eligibili, situându-se pe un trend descrescător de mai mult de 10 ani.Recenta adoptare a Strategiei Naționale de Vaccinare are în vedere tocmai eliminarea acestor riscuri pentru sănătatea publică, produse de bolile prevenibile prin vaccinare”, transmite Ministerul Sănătății, informează gândul.roCare sunt simptomele rujeoleiEste important de știut care sunt simptomele rujeolei, dar și complicațiile grave care apar. Se poate ajunge chiar la deces!Rujeola (pojarul) este o infecție virală, foarte contagioasă, provocată de virusul Morbillivirus. Este o boală a copilăriei care afectează celulele pulmonare și faringiene. Se răspândește ușor prin tuse, strănut sau atingerea unei suprafețe contaminate.Virusul care provoacă rujeola poate rezista până la 2 ore pe suprafețe sau în aerul din camera în care o persoană infectată a tușit sau a strănutat.De obicei, rujeola se manifestă printr-o erupție cutanată care apare la aproximativ două săptămâni de la infectare. Petele roșiatice sunt răspândite pe tot corpul, iar în această etapă pacienții sunt foarte contagioși.Uneori, la persoanele cu un sistem imunitar scăzut, se poate întâmpla ca erupția cutanată să nu se manifeste.Copiii foarte mici și persoanele cu imunitate scăzută pot dezvolta o formă gravă de boală. Complicațiile apar în 30% dintre situații, iar cele mai severe sunt: encefalită, pneumonie, laringită acută, bronhopneumonie, otită, diaree severă cu deshidratare secundară, convulsii, complicațiile asociate cu sarcina (avort spontan, naștere prematură sau greutate redusă a fătului).Statisticile arată că 1 din 4 persoane care fac rujeolă are nevoie de internare în spital, iar fără vaccinare, în medie, 1 din 1.000 de bolnavi de pojar moare.Cea mai bună metodă de prevenire a rujeolei este vaccinarea.La nivel global, rujeola este principala cauză de deces în rândul copiilor. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor estimează că aproximativ 160.000 de copii mor în fiecare an din cauza complicațiilor bolii.