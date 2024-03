Disperare în cartierul Palazu Mare. "Te trezeşti că a căzut peretele sau că s-a surpat pământul sub tine"

Potrivit preşedintelui Asociaţiei de Proprietari, Monica Roman, luni, 18 martie, când a fost alunecarea de teren, s-a simţit o bubuitură în tot blocul, ca un cutremur. „Sesizăm de aproximativ două săptămâni organele de control şi nimeni nu a venit să vadă care este situaţia. La acest moment, nu avem niciun răspuns oficial, de la nicio autoritate. Cum ne simţim noi, ca cetăţeni? Protejați? Oricine sapă cum vrea, după niciun plan. Nu era nimeni pe şantier care să supervizeze lucrările. Au săpat cum au vrut, iar acestea sunt consecinţele. Mai mult decât atât, muncitorii care lucrează aici nu au echipament de protecţie, iar luni au fugit până şi ei, de teamă să nu le pice ceva în cap. Noi nu înţelegem, însă, de ce, în momentul în care am depus atâtea sesizări cu privire la această situaţie, nu vine nimeni. De două săptămâni nu avem niciun răspuns. Înţeleg că răspunsurile pot fi primite în termen de 30 de zile, dar se prioritizează lucrurile. Adică, dacă vezi că pică blocul, îl lăsăm să pice? De ce nu facem ceva înainte? Deci, noi ne simțim, efectiv, neapărați nici 1% de stat, stat care trebuia să fie alături de noi sau măcar să ne dea impresia că este lângă noi, dacă nu e”, a declarat aceasta.







O altă locuitoare a blocului, Mioara Roşu, a spus că toată lumea este disperată. „Vă daţi seama cum este să tresari la orice zgomot şi să nu ştii ce se întâmplă? Te trezeşti că ţi-a căzut peretele sau că s-a surpat pământul sub tine. Tot ce vrem este să ne simţim în siguranţă. Eu am depus chiar în nume personal la primărie două sesizări, dar fără răspuns”, a adăugat femeia. „Eu am crezut că este cutremur, când s-a produs alunecarea de teren. Aşa s-a simţit de la etajul II. Gardul care s-a dărâmat în urma alunecării de teren a căzut peste o conductă de refulare de la TBC. Deci, putea să fie un dezastru biologic aici, în cazul în care se producea un gheizer, iar cu refularea de la Spitalul TBC, probabil că nu mai puteam locui aici trei luni”, a spus, la rândul său, Ştefan Moroşan.





Prezent în cartierul Palazu Mare, deputatul Stelian Ion a precizat că este foarte grav ce se întâmplă în această zonă. „Toate speranţele oamenilor că se va schimba ceva în ceea ce priveşte haosul acesta urbanistic din Constanţa au fost înşelate şi acest haos continuă. Cred că aici și investitorul ar trebui să le dea un răspuns locuitorilor, să le spună în ce fel îi va despăgubi pe acești oameni și cum le va consolida toată latura, în condițiile în care au apărut deja crăpături în platforma betonată, crăpături care duc direct spre conducta de gaze, pe casa scării”, a declarat acesta.





Referitor la imobilul situat pe strada Ionel Teodoreanu nr. 30 D, reprezentanţii Primăriei Constanţa au precizat că polițiștii locali de la Serviciul Disciplina în construcții s-au deplasat la fața locului, efectuează verificări în continuare, dar așteaptă răspunsul Inspectoratului de Stat în Construcții, instituție abilitată să exercite controlul de stat în domeniul construcţiilor.











„În funcție de rezultatul expertizei cu privire la lucrarea de săpătură, polițiștii locali vor dispune, dacă este cazul, măsurile corespunzătoare.





Construcția se edifică în baza unei autorizații de construire valabile. Autorizația a fost emisă în data de 9 noiembrie 2022, termenul de valabilitate al acesteia este de 12 luni, timp în care trebuiau începute lucrările de execuție autorizate. Vorbim despre construire imobil D+P+3 E locuințe colective, împrejmuire teren și organizare șantier. Lucrările au început în data de 1 noiembrie 2023 și durata de execuție a acestora este de 36 de luni. Precizăm, de asemenea, că este vorba despre același investitor, atât la nr. 30 D, cât și la nr. 32, imobil care, potrivit ocupanților, ar putea fi afectat de execuția lucrărilor”, au precizat aceştia.





