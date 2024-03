Cum muncesc firmele de construcții în șantierele din oraș? Steluța Popescu: "Este praf, se lucrează neglijent"

„Este bine să se reabiliteze parcurile. Municipiul Constanța chiar are multe proiecte de reabilitare. Recent am făcut controlul anual privind planul de calitate a aerului la Primăria Constanța și aceasta are mai multe proiecte în derulare astfel încât să se reducă emisiile de oxizi de azot și dioxid de sulf în oraș. Reorganizarea spațiilor verzi contribuie la reducerea poluării. Firmele de construcții, din păcate, nu respectă niște proceduri de lucru. Pe bulevardul Mamaia se lucrează intens și pot să spun că nu mi-a plăcut ce am văzut acolo. Este praf, se lucrează neglijent, ar trebui să se ia niște măsuri. Din păcate, se depozitează aceste agregate, materiale care sunt pulverulente și, mai ales dacă bate și vântul, ne-am «aranjat». Și se lasă acolo pe termen mai lung, sunt prăfoase și nu se curăță zonele de lucru, nu se mătură, nu se udă. Nu se lucrează pe zone mai restrânse și, apoi, să se termine și să se meargă mai departe. Sunt măsuri și condiții stabilite inclusiv prin actele de reglementare emise de Agenția pentru Protecția Mediului pentru realizarea oricărui proiect. Acolo sunt tot felul de condiții în ceea ce privește gestionarea deșeurilor, poluarea atmosferică și măsuri specifice organizărilor de șantier, pe care ar trebui să le respecte”, a precizat Steluța Popescu în cadrul emisiunii.



„Am discutat cu primarul Vergil Chiţac. A fost receptiv”





Dacă reacțiile cetățenilor sunt mereu vizibile cu privire la aceste lucrări realizate neglijent și ei sunt primii afectați, cum răspunde administrația locală autorităților de control? Administrația locală ar trebui să pună la dispoziție reprezentanți care să supravegheze bunul mers al lucrărilor și să cunoască mereu situația din teren. În cadrul discuțiilor pe care le-a purtat cu Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, șeful Gărzii de Mediu spune că a primit reacții pozitive și, în timp, unele probleme chiar s-au remediat.





„Am purtat discuții inclusiv cu domnul primar în mai multe rânduri, pentru că este posibil ca dumnealui să nu cunoască toate aceste probleme. Tocmai din acest motiv, am vrut să le audă de la mine. A fost foarte receptiv. Sunt multe șantiere și sunt și reclamații de la cetățeni, dar nu trebuie să așteptăm aceste reclamații. Vedem și noi, că locuim aici. Am transmis o adresă la Primăria Municipiului Constanța prin care solicitam să notifice toți antreprenorii generali, să le reamintească să ia toate măsurile pe care le consideră necesare pentru prevenirea poluării atmosferice. Urmează ca în cel mai scurt timp după această notificare să vedem reacțiile și să facem verificări. Asta este, sunt șantiere, e bine că se modernizează orașul, dar trebuie să ținem cont de aceste aspecte. Pe indicatorii care sunt incluși în planul de calitate a aerului, ne situăm bine. Începând cu 2022, au fost în scădere acei indicatori. Se monitorizează parametrii de către Agenția de Protecția Mediului, prin stațiile de monitorizare. În oraș sunt trei stații amplasate în diverse zone. La controlul pe care noi l-am făcut și la care am participat și eu, am constatat că în zona Casa de Cultură, unde există o stație de monitorizare și au fost lucrări intense, a fost depășit indicatorul PM10, care înseamnă pulberi de praf. Garda de Mediu, de-a lungul perioadei, a aplicat sancțiuni, cred că am transmis și vreo cinci controale acolo. S-au impus măsuri. Dacă în perioada iulie-august am avut depășirea indicatorului, până la sfârșitul anului s-a redus spre limita normală. De aceea spun că, dacă se iau măsuri, se poate ține situația sub control”, a mai declarat Steluța Popescu.





În cadrul emisiunii „Pe subiect”, din cadrul postului Antena 3 Constanța, comisarul șef al Comisariatului Județean Constanța al Gărzii Naționale de Mediu, Steluța Popescu, a vorbit despre aceste nereguli și despre stadiul la care ne aflăm la capitolul poluare. Cu ce greșesc, așadar, firmele care execută lucrările de șantier și cum ar trebui acestea să protejeze mediul?