Este pregătită Constanța pentru un eventual cutremur puternic? Iată ce spune administrația locală

„La nivelul Primăriei municipiului Constanța a fost constituită Comisia pentru reducerea riscului seismic la imobilele existente și construcțiile vulnerabile care prezintă pericol public. Comisia lucrează la identificarea și inventarierea imobilelor susceptibile a prezenta risc seismic. Are în prezent actualizate inventarele privind construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ și cele cu destinația de spital, policlinică sau dispensar policlinic aflate în patrimoniul primăriei. Asupra acestora se va aplica metodologia privind evaluarea vizuală rapidă care va recomanda necesitatea expertizării tehnice pentru structura de rezistență în vederea încadrării acestora într-o clasă de risc seismic și a fundamentării măsurilor de intervenție. În perioada următoare vor fi identificate, inventariate și monitorizate imobilele și construcțiile care prezintă risc seismic și pot genera pericol public din patrimoniul municipalității”, ne-au transmis reprezentanții biroului de comunicare al Primăriei municipiului Constanța.





Potrivit specialiștilor, când are loc un cutremur, foarte important este să nu încercați să ieșiți din case, mai ales dacă locuiți într-un apartament de bloc. Scările și holurile sunt zonele cele mai puțin sigure și cu potențial mai mare de prăbușire. Încercați să vă mențineți calmul și să vă adăpostiți, pe cât posibil, ori sub o piesă robustă de mobilier, precum masă sau pat, ori sub o grindă, lângă un perete de rezistență. Trebuie să stați cât mai departe de piese de mobilier sau obiecte care pot cădea. De exemplu, bucătăria poate fi un loc periculos, pentru că, de obicei, are corpuri suspendate, pline cu veselă, tacâmuri grele și alte obiecte din sticlă. Totodată, specialiștii recomandă să nu vă opriți în apropierea ferestrelor sau a oglinzilor, care se pot sparge și vă pot răni. Nu încercați să ieșiți din casă imediat după încetarea cutremurului, întrucât vor putea urma replici. Verificați dacă există scurgeri de gaze înainte de a încerca să aprindeți lumina.





1.578 de oameni și-au pierdut viața la cel mai mare cutremur din România, din 1977, dintre care 1.424 numai în București. La nivelul întregii țări, 11.300 de oameni au fost răniți și în jur de 35.000 de locuințe s-au prăbușit. La împlinirea a 47 de ani de atunci, municipiul Constanța are un total de 1.008 imobile cu destinația de locuințe multietajate mai vechi de anul 1978. În momentul de față, clădirile din Constanța și construcțiile vulnerabile care prezintă pericol public sunt monitorizate de către o comisie constituită de administrația locală. Comisia are rolul de a identifica și de a face inventarierea pentru construcțiile susceptibile a prezenta risc seismic. Potrivit Primăriei Constanța, situația clădirilor este actualizată constant de către comisie.