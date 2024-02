Așteptarea a luat sfârșit! Sistemul de închiriere biciclete va fi reluat, la Constanța

Pentru moment, nu există informații cu privire la perioada în care va începe programul din acest an. Proiectul este în stadiul de documentație. Cert este că inițiativa a fost reluată, pentru că în anii trecuți a avut foarte mult succes.





„Contractul cu firma care asigura funcționalitatea, operarea și mentenanța sistemului de bike sharing a expirat anul trecut. Pentru că s-a bucurat de succes și mii de constănțeni și turiști au folosit bicicletele puse gratuit la dispoziția lor, proiectul va continua. În această perioadă, se pregătește documentația pentru un nou acord-cadru. Nu avem detalii legate de perioada și condițiile de utilizare. Deocamdată, se lucrează la documente”, ne-a transmis purtătorul de cuvânt al Primăriei municipiului Constanța, Luminița Lare.





Sistemul de închiriere s-a oprit în data de 20 noiembrie 2022. Reprezentanții Primăriei Constanța transmiteau, atunci, că programul „Black Sea Bike - Diversification of the tourism services in Constanța - Balchik cross border region by bike - BSB” s-a dovedit a fi un proiect de succes și în 2022. Pe parcursul anului au fost efectuate peste 50.000 de trasee. Recordul folosirii bicicletelor îl deține un constănțean în vârstă de 71 de ani, care a făcut nu mai puțin de 424 de trasee, iar pe locul II se află un bărbat în vârstă de 46 de ani, cu 404 trasee. „Deocamdată, nu se ştie exact când vor putea fi introduse pe traseu aceste biciclete. Doar ce a fost demarată procedura de achiziţie a acestor servicii, întrucât contractul care s-a derulat până acum fusese încheiat pe o perioadă de cinci ani şi s-a încheiat”, declarau reprezentanții municipalității anul trecut.





În anii trecuți, de când a fost implementat proiectul Black Sea Bike, închirierea timp de două ore de utilizare continuă, urmată de 10 minute de pauză, se făcea în baza unui card emis de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța. Iar de program se puteau bucura atât constănțenii, cât și turiștii. Stațiile de închiriere se puteau găsi în tot orașul, mai ales în zona stațiunii Mamaia.