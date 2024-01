Constanţa se pregăteşte pentru Bobotează! "Este marea minune cu care își începe Iisus Hristos activitatea de propovăduire a neamului ceresc"

În aceste momente, la Arhiepiscopia Tomisului, pregătirile pentru sărbătoarea de Bobotează sunt în toi.Se pregătesc și se etichetează sticle pentru aghiasmă.IPS Teodosie: "Am comandat 200.000 de sticle, am adus jumătate din câte trebuiesc, deja se pregătesc, se etichetează. Acest lucru se săvârșește o singură dată pe an. Anul trecut, am fost și eu în Iordania și am fost martor la acea minune. Când Domnitorul Iisus Hristos a intrat în Iordan, i s-a făcut loc. Când Fiul intră in Râul Iordan și când este botezat, toarnă apa pe capul lui Iisus si se deschide cerul. Este marea minune cu care își începe Iisus Hristos activitatea de propovăduire a neamului ceresc.