IPS Teodosie: "În noul an să lucrăm mai intens pentru sufletele noastre"

Lăsăm în urmă un an care a avut și bucurii, și greutăți, și multă zvonistică, și multe lucruri care se lămuresc și, iată, dorim ca noul an să ne aducă mai multă lumină în sufletele noastre. Noul An este început cu sărbătoarea Sfântului Vasile și punerea numelui Domnului nostru Isus Hristos. Să ne facem și noi din numele nostru de creștin un nume curat, un nume purtător de har și în noul an să lucrăm mai intens pentru sufletele noastre, pentru viața cea curată și să avem cu toții pace, prietenie și dragoste între noi. Vă doresc un an cu mult belșug și cu lumină, cum spune urarea. Belșugul să înceapă în sufletele noastre prin credință, rugăciune, dragoste și iertare și să continue în înfăptuirile noastre. Să facem mai mult decât în anul 2023, pe care tocmai ne pregătim să-l încheiem.





La mulți ani tuturor!”.





În mesajul de Anul Nou al Arhiepiscopului Tomisului, Înaltpreasfințitul Teodosie, credincioșii sunt chemați la dragoste și smerenie.„Este cumpăna anilor. Iubiți credincioși, iubiți români, din țară și de pretutindeni, să întâmpinăm noul an cu gânduri frumoase, cu credință, cu rugăciune, cu pace, cu dragoste.