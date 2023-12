Superstiții legate de anul 2024, care va fi bisect

Calendarele care au același număr de zile în toți anii deviază încet în raport cu respectivele evenimente care ar trebui să aibă loc cu periodicitate de un an.





Intercalând o zi sau o lună suplimentară, această deviație se corectează.





Pentru că 2024 este un an bisect, luna februarie va avea 29 de zile.





Persoanele născute pe 29 februarie reprezintă cea mai mică categorie de nașteri într-un an. În plus, se numără anii în funcție de aniversările zilelor de naștere, iar cei născuți în această zi rară par să îmbine tinerețea cu o perspectivă aparte asupra vieții.



Conform astrologilor, cei născuți pe 29 februarie emană mereu o energie tânără, fiind asemănați cu o pisică ce are nouă vieți. Aceștia par a se sustrage adesea de la pericole și provocări, demonstrând o reziliență notabilă.





Oamenii născuți în această zi deosebită își marchează existența prin fapte care confirmă, într-o mare măsură, caracterul lor unic, oferit de data de naștere neobișnuită.





Este vorba despre o particularitate care se întâmplă o dată la patru ani.





Aceasta corectează diferenţele calendaristice deoarece, în realitate, fiecare an are 365 de zile şi şase ore.





Credinţele populare spun că oamenii care se nasc în ani bisecţi au puteri speciale sau ar putea fi vindecători.





De asemenea, este bine să nu vă căsătoriţi în acest an pentru că riscaţi să vă despărţiţi după câteva luni.





Dacă vreţi să divorţaţi, mai gândiţi-vă o dată pentru că aţi putea rămâne singuri tot restul vieţii.





Nu este bine să vă schimbaţi locul de muncă, rezidenţa sau culoarea părului.





Nu este bine nici să demaraţi o afacere sau să construiţi o clădire pentru că nu veţi avea spor.





