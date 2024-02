Tone de deșeuri, respinse de comisarii de mediu la intrarea în țară

118 tone de deșeuri au fost interzise, în ultima săptămână, la intrarea în țară de către comisarii Gărzii Naționale de Mediu.În perioada 16.02.2024-22.02.2024, în punctele de trecere a frontierei comisarii de mediu au oprit intrarea în țară a 8 transporturi ilegale de deșeuri. Au fost respinse 3 transporturi cu aproximativ 39 de tone. Acestea conțineau deșeuri electrice și electrocasnice, biciclete, anvelope scoase din uz, etc. Autocamioanele proveneau din Germania, iar destinatarii erau din județele Prahova și Mehedinți. De asemenea, comisarii prezenți pe teren au mai interzis intrarea în țară a unui transport cu aproximativ 24 de tone ce reprezentau deșeuri de ambalaje din material plastic. Transportul a fost expediat din Kosovo și destinatarul era o societate din jud Mureș. Alte 3 transporturi, cu aproximativ 50 tone, au fost respinse la graniță de către comisarii de mediu. Transporturile conțineau deșeuri de materiale plastice și deșeuri metalice. Ele proveneau din Grecia și Italia și destinația finală erau județele Mureș și Bihor. Alt transport, respins de comisarii Gărzii Naționale de Mediu în perioada menționată, cântărea 4,5 tone de ajutoare umanitare, bunuri second hand (îmbrăcăminte, încălțăminte, pături) și mobilier second hand. Transportul era din Suedia, iar destinatarul din județul Mureș.