Benele pentru colectarea deșeurilor voluminoase au ajuns pe bulevardul I. C. Brătianu

Săptămâna aceasta, puteți depune deșeurile voluminoase de care nu mai aveți nevoie în containerele amplasate pe bulevardul I. C. Brătianu, în dreptul blocurilor PAV5-PAV6 și pe bulevardul I. C. Brătianu nr. 248, la intersecția cu strada Matei Millo, bl. A, B (jandarmi). Potrivit Primăriei Constanța, în aceste containere puteți depozita mobilier vechi deteriorat, canapele, rafturi, dulapuri, saltele, uși, obiecte de uz sanitar, mochete, calorifere etc. Pe această cale, vă reamintim că nu puteți arunca deșeuri menajere, deșeuri rezultate din construcții sau demolări, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticlă). Ca și până acum, în afara acestor bene amplasate temporar în toate cartierele orașului, constănțenii pot duce permanent deșeurile voluminoase la centrul de colectare situat pe bulevardul Aurel Vlaicu nr. 290 A.