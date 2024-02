Spitale mici, eforturi mari. La Medgidia, subfinanțarea și covidul au redus numărul pacienților

Din păcate, lucrurile se mişcă destul de greu, în condiţiile în care unitatea sanitară se confruntă cu probleme financiare şi, din spusele managerului, este în urmă cu facturile către furnizori, motiv pentru care primește mereu avertizări. Chiar dacă Primăria Medgidia s-a implicat, banii tot nu sunt suficienţi, în condiţiile în care unitatea sanitară are o vechime de 59 de ani. Cum clădirea datează din anul 1965, se poate observa cu ochiul liber că unele sectoare necesită reabilitare totală. De exemplu, lifturile sunt aceleaşi de la deschiderea spitalului, centrala termică a mai fost reparată din când în când, dar nu înlocuită etc. În ceea ce priveşte Anatomia Patologică, morga, şi acestea necesită reabilitare. Din păcate, spațiul respectiv nu a mai fost renovat de atunci, chiar dacă laboratorul de anatomie patologică este acreditat RENAR. Mai grav, în ultima perioadă şobolanii și-au croit drum spre morgă şi au început să mănânce parafina. Potrivit angajaţilor, acoperișul are găuri, se infiltrează apa atunci când plouă şi nici pescărușii nu îi ocolesc. „La un moment dat, am avut invazie de rozătoare, au mâncat parafina. Am dat cu tot felul de substanţe şi am scăpat de ei”, au precizat aceştia.











Revenind la partea de investiţii, managerul îşi doreşte să dezvolte pe viitor Ortopedia, Cardiologia, unde nu sunt specialiști. De asemenea, acum spitalul are o secţie de Urologie, o secţie de Chirurgie Cardiovasculară dar nu are Psihiatrie, Dermatologie. Referitor la ambulatoriu, acesta este pregătit să îşi primească pacienţii, aici nemafiind nevoie decât de avizul Ministerului Sănătăţii.