Atac cibernetic la trei spitale constănţene. Hackerii au "paralizat" activitatea medicală

Ce spun reprezentanții Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa despre această situaţie? „La noi, problema a apărut în timpul nopţii, dar a fost remediată între timp. S-a asigurat permanenţa, iar activitatea medicală nu a fost afectată”, a precizat purtătorul de cuvânt, Crina Kibedi.





De atacurile cibernetice nu a scăpat nici Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” din Constanța. Comandantul unităţii, col. dr. Nicolae-Cătălin Boca, a declarat pentru „Cuget Liber” că nu poate face, deocamdată, niciun comentariu despre această situaţie. „Nu avem încă informaţii oficiale despre ce s-a întâmplat. În ceea ce priveşte activitatea spitalului, aceasta se desfăşoară în condiţii normale. Nu este afectat nici tratamentul, nici îngrijirea pacienţilor”, a precizat acesta.





Iată ce spune managerul Spitalului Municipal Medgidia, dr. Dorel Oprea, vizavi de atacul cibernetic: „Noi când am ajuns astăzi la muncă nu am mai putut folosi platforma în care lucrăm. Am aflat ulterior de atacul cibernetic asupra platformei, a firmei care gestionează softul nostru. Ne confruntăm doar cu problema aceasta, pe care am gestionat-o, bineînţeles, pentru că nu este prima dată când, fie pică softul de la CJAS, ori al nostru. Cert este că noi avem toate datele în calculatoarele firmei care se îngrijeşte de softul nostru, până când ne vom digitaliza şi noi. Am fost deja introdus într-un grup cu managerii spitalelor care au contract cu firma respectivă de IT. Pacienţii nu suferă, dar s-ar putea să avem noi de suferit la decontarea serviciilor, întrucât nu putem să introducem datele în sistem. În rest, am vorbit şi cu firma cu care avem contract pe securitate cibernetică, ne-au sunat şi de la SRI. Este prima dată când ne confruntăm cu o situaţie de acest gen”.





Din cauza situaţiei fără precedent din sistemul sanitar, incidentul se află, acum, sub investigația specialiștilor IT, inclusiv experți în securitate cibernetică din cadrul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, și sunt evaluate posibilitățile de repunere în funcțiune. În plus, ca măsură de protecţie, au fost activate măsuri de prevenție excepțională și pentru celelalte spitale care nu au fost afectate de atac. La acest moment, Ministerul Sănătății, în parteneriat cu instituțiile din domeniu, monitorizează atent situația pentru remedierea cât mai rapidă a disfuncționalităților. În plus, în toate spitalele în care funcționează acest tip de sistem informatic, au fost luate măsuri de siguranță: limitare internet, salvare date pe suport extern etc. Cert este că ore întregi a domnit haosul, atât în spitalele din capitală, cât şi în cele din ţară, ca urmare a acestui atac cibernetic. Se pare că, în tot acest timp, medicii nu au avut posibilitatea de a accesa bazele de date, fiind întreruptă conexiunea la internet, spitalele fiind nevoite să lucreze în offline, iar majoritatea camerelor de gardă au fost paralizate. De ce spunem acest lucru? Pentru că, odată căzute sistemele informatice, cadrele medicale nu au mai putut introduce niciun fel de date în bazele de date.Mai mult decât atât, atacul cibernetic care a afectat firma furnizoare de servicii a dus și la blocarea sistemelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, deci hackerii au reușit să dea peste cap întreaga activitate. Practic, în această situație, doctorii nu pot deconta sumele aferente pacienților din spitale, din acest motiv, acum sunt întârzieri extrem de mari în camerele de gardă din spitalele afectate. Ca urmare a atacului, sistemul prin care se fac fișele pacienților nu a funcționat nici el, noroc că fișierele și bazele de date sunt criptate, deci nimeni nu poate avea acces din afara spitalelor la informații medicale sau la informații cu caracter personal.