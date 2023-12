Moș Crăciun le-a oferit clipe de neuitat copiilor navigatorilor

Cu siguranță, Moș Crăciun i-a auzit din depărtări, și anul acesta, pe copiii lupilor de mare, dovadă că le-a fost alături și de această dată, împărțindu-le daruri minunate. Ca de fiecare dată, el a venit cu sacul plin de cadouri pentru copiii navigatorilor, membri ai Sindicatului Liber al Navigatorilor. Alături de zâne și prințese, personaje de poveste și magicianul Adrian Cuciuc, toți veniți tocmai de pe tărâmul zăpezii, Moșul le-a dăruit celor mici cadourile mult așteptate și le-a dat șansa de a rămâne cu o amintire plăcută, fotografiindu-se cu ei.Momentul magic s-a desfășurat la sediul Seamen's Club Constanța, de unde copiii au plecat foarte fericiți.Tot cu această ocazie, acum, la sfârșit de an, președintele SLN, Adrian Mihălcioiu a declarat că, pentru lupii de mare, acest an a fost unul dificil, plin de provocări și probleme, dar care, ca întotdeauna, și-au găsit în cele din urmă, rezolvare.„Anul 2023 a fost la fel ca orice alt an pentru navigatori, care au mereu probleme, pentru că munca lor este o muncă grea la bordul navelor și este imposibil să nu aibă probleme. De data aceasta, ne-a ajutat și Ordonanța nr. 50/2022, cu ajutorul căreia am rezolva 99,9% dintre cazuri. Ne-a rămas un singur caz nesoluționat, un marinar răpit și mai avem acum un caz, în Dubai, un navigator care a fost arestat, pentru că a fost confundat cu o altă persoană care a săvârșit diferite infracțiuni acolo. În rest, toate cazurile au fost rezolvate, cu neplata salariilor, și sunt destule, aproape 300.000 dolari. De asemenea, am avut cazuri de repatrieri peste termen, accidente de muncă, decese, concedii medicale, toate aceste situații fiind rezolvate”, a declarat președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor.