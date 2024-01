Tradiția de Bobotează continuă la Medgidia. Cine a reușit să ajungă primul la sfânta cruce aruncată în apă

Praznicul Botezului Domnului reprezintă una dintre cele mai importante sărbători ortodoxe fiind celebrat an de an cu evlavie și bucurie.Conform tradiției creștine, în localitățile situate lângă ape, preoții oficiază slujba de sfințire a Aghiazmei Mari apoi aruncă sfânta Cruce în apă. Tinerii curajoși se întrec înot pentru a recupera crucea, iar datina spune că cel care ajunge primul la ea și o aduce înapoi la mal va fi sănătos și binecuvântat tot anul.An de an, la Medgidia, de Bobotează, ritualul creștin-ortodox este respectat cu desăvârșire. Sâmbătă, 6 ianuarie 2024 Primăria Municipiului Medgidia în colaborare cu Protoieria Medgidia au organizat, pe faleza Canalului Dunăre-Marea Neagră slujba de sfințire a Aghiazmei Mari pregătită în câteva butoaie, pentru a fi suficientă celor aproximativ 500 de persoane prezente.După săvârșirea slujbei religioase, atenția tuturor s-a îndreptat spre marginea canalului, unde 10 tineri așteptau pregătiți să sară în apa rece pentru a recupera crucea. Cristian Tranulea, din Constanța, a fost norocosul care a reușit să ajungă primul la sfânta cruce aruncată de părintele protopop Petrică Ciobanu. Deși are doar 23 de ani, Cristian este profesor de înot, a participat la numeroase concursuri și are în palmares titlul de vicecampion mondial la înot în ape înghețate.Toți participanții au fost felicitați pentru curajul și credința lor, primind binecuvântările preoților, iar câștigătorul a fost recompensat și cu premiul de 2 000 de lei, oferit de Primăria Municipiului Medgidia, prin viceprimarul Niculae Păun.