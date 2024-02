După doi ani de război în Ucraina, Centrul pentru Resurse Civice a convocat toate organizațiile implicate, la "Comunitaria Talks"

„S-au implicat mai multe facultăți ale Universității în organizarea și găzduirea acestei conferințe. Pentru că noi credem că este datoria noastră, a tuturor, ca studenții să beneficieze de o informare de calitate, dar și de acces și implicare în diverse aspecte ale comunității”, a declarat, în prima parte a conferinței, Cosmin Bârzan.





De asemenea, subprefectul Ali Șenol a vorbit despre activitatea Prefecturii Constanța în ultimii doi ani și despre perspectivele de viitor.





„Instituția Prefectului Județului Constanța s-a mobilizat și a pus umărul, pe lângă voluntarii, ONG-urile aflate pe raza Constanței și a Dobrogei, de a ajuta, fiecare cum poate, la sprijinul refugiaților ucraineni. La întâlnirile periodice pe care le avem, facem un bilanț al activității anterioare și ne propunem obiective pentru viitor, astfel încât acești vecini de-ai noștri să poată trece mai ușor peste situația lor. Pentru copiii care au fugit din calea războiului m-aș bucura să înceapă să vorbească limba română și să putem crea câteva instituții sau unități de învățământ sau câte o clasă, două în fiecare unitate de învățământ de pe raza județului Constanța, astfel încât, pe lângă limba română, copiii să primească educație în limba maternă, în ucraineană”, a precizat subprefectul.





În continuare, Magdalena Iacob, inspector școlar pentru Istorie în cadrul Inspectoratului Județean Constanța, a prezentat principalele eforturi depuse încă de la începutul războiului, aceasta aflându-se în prima linie la acel moment.





„Sunt inspector pentru Istorie și, ca vorbitor de limba rusă, am fost acolo, alături de ucraineni pentru a-i ajuta, așa cum cu toții am încercat. Am lucrat împreună cu organizațiile nonguvernamentale, pentru că ne-am bazat pe ei. Ei au putut să acționeze mai repede decât noi, pentru că, mai întâi, am așteptat o bază de date. Prima dată am beneficiat de ajutorul lor când am identificat un spațiu pentru a organiza activități cu acești copii. Am fost sprijiniți și pentru a le oferi ceea ce au nevoie material și în sprijinul emoțional de care au nevoie. Ne-am bazat pe centrele de consiliere”, a specificat inspectorul școlar.





La conferință au mai fost prezenți prodecanul Facultății de Istorie și Științe Politice, Daniel Citirigă, subprefectul Constanței Ali Șenol, inspectorul școlar Magdalena Iacob, reprezentantul Organizației Crucea Roșie, filiala Constanța, Cristina Fodor, și Nicoleta Neacșu, psiholog, partener al fundației Sensiblu Constanța. Organizația Crucea Roșie Constanța a reușit să amenajeze, împreună cu alte organizații și instituții publice, un centru de primire donații și distribuire donații. De asemenea, fundația Sensiblu este una dintre organizațiile care furnizează consiliere legată de situațiile vulnerabile și sensibile cu care se confruntă în principal femeile refugiate. La finalul evenimentului, reprezentanții comunității de refugiați ucraineni au împărtășit din provocări și povești personale din viața lor care acum este legată de Constanța.