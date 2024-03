Disperare în cartierul Veterani. Oamenii nu au iluminat public, iar străzile sunt neasfaltate

Între timp, o parte dintre probleme s-au mai rezolvat, dar altele persistă, și aici ne referim, în special, la lipsa iluminatului public și asfaltarea străzilor. Încă de la intrarea în cartierul Veterani, se poate observa lipsa trotuarelor, a stâlpilor de curent, a iluminatului public, dar și a canalizărilor. Străzile sunt neasfaltate, o parte dintre acestea fiind, însă, acoperite doar cu pietrișul adus de către locatari. Deși pe certificatul de urbanism, susțin oamenii, sunt specificate toate utilitățile, în realitate, cartierul nu este racordat la rețeaua de gaze și doar o stradă are curent electric și canalizare, strada General Ion Dragalina. Celelalte case din Veterani folosesc panouri fotovoltaice și puțuri.



















Având în vedere faptul că străzile sunt neasfaltate și nu beneficiază de nici măcar o formă minimă de modernizare, tuturor le este foarte greu să se deplaseze de pe o stradă pe alta, oamenii fiind nemulțumiți că plătesc impozite calculate la nivelul altor cartiere din oraș, dar care beneficiază de cu totul alte condiții. Ei spun că sunt afectaţi de lipsa trotuarelor şi se plâng de faptul că nu au pe unde trece, riscând să îi calce vreo maşină. „Dacă nu te deplasezi cu maşina proprie, trebuie să mergi pe jos până la Şoseaua Mangaliei şi să iei autobuzul de acolo, pentru că nu sunt mijloace de transport în comun în zonă. Strada noastră, de exemplu, este găsită mereu foarte greu. Aşa s-a întâmplat şi când am chemat ambulanţa, într-un moment critic, când soţia s-a tăiat la mână, motiv pentru care necesita îngrijiri medicale. Nu avem cod poştal, nu putem primi nimic prin poştă, motiv pentru care trebuie să ne deplasăm la oficiul de la Doraly”, ne-a declarat Ionel Samoilă, care locuieşte aici din anul 2018.







Administrația locală a demarat investițiile în modernizarea străzilor și realizarea infrastructurii



Nicolae Barbu locuieşte în Veterani de nouă ani şi nu a beneficiat de unele utilităţi până anul trecut. Când s-a mutat în acest cartier, ne-a povestit bărbatul, iarba era de peste un metru. „Zona semăna cu o savană şi ne-a fost foarte greu. Când ni s-a dat certificatul de urbanism, credeam că vom beneficia de toate utilităţile, dar nu a fost aşa”, a precizat acesta, subliniind că iarna este şi mai dificil, pentru că sunt nevoiţi să îşi croiască singuri străzile, pentru a putea pleca spre alte zone din oraş.











Un alt locuitor al cartierului, Ionuţ Gimpirea, a precizat că urmează să se mute în această zonă cu familia, dar că este nemulţumit, la fel ca şi vecinii săi, de neasfaltarea străzilor. „Ne umplem de noroi. Ai zice că locuim aici ca într-un sat. În urmă cu patru ani, când am achiziţionat terenul, ştiam că nu există niciun fel de utilitate şi am crezut că nu am făcut o investiţie bună, am fost dezamăgit, dar am crezut că lucrurile se vor schimba. Sperăm, totuşi, că situaţia se va remedia”, a adăugat acesta.











De ce lucrurile se mişcă greu în această zonă? Ce spun reprezentanții Primăriei Constanța? Se pare că administrația locală a demarat investițiile în modernizarea străzilor și realizarea infrastructurii în cartierul Veterani din municipiul Constanța. „A fost aprobat studiul de fezabilitate pentru proiectul «Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public - cartier Veterani, municipiul Constanța». Proiectul este implementat de Administrația Fondului pentru Mediu. Primăria municipiului Constanța are în vedere extinderea utilităților tehnico-edilitare din acest cartier, trimițând solicitări către furnizorii de utilități publice. În măsura în care se vor întruni toate condițiile legale, vor fi demarate lucrările de extindere a rețelelor tehnico-edilitare. Alte opt străzi din cartierul Veterani urmează să fie reamenajate, fiind deja adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza studiu de fezabilitate pentru lucrările de construire a tramei stradale pe străzile: Mareşal Alexandru Averescu, Ion Jalea, Toma Zotter, Horia Hulubei, aleea Veterani, Prelungirea Tractorului, General Eremia Ioan și Prelungirea Meşterul Manole. După finalizarea cadastrului și racordarea la rețeaua de utilități se vor asfalta și celelalte străzi din cartier. În ceea ce privește amenajarea urbană, o suprafață de 43.000 mp, rămasă nevalorificată, va fi transformată în parc”, au declarat reprezentanții Primăriei Constanța.

În cartierul Veterani din municipiul Constanța, problemele par a nu se mai termina, dar, chiar şi aşa, locuitorii fac tot posibilul să își îmbunătățească traiul și să pună capăt problemelor de care se lovesc zilnic. Toate acestea în condițiile în care, în anii trecuți, la fel ca și acum, locuitorii au solicitat primăriei soluționarea a diferite probleme precum: eliberarea unui nou PUZ, dezvoltarea utilităților edilitare generale (alimentare apă, canalizare, energie electrică, gaze, telecomunicații etc), amenajarea iluminatului public, asfaltarea străzilor, igienizarea și tăierea vegetației etc.