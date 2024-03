Primarul Vergil Chiţac, despre Parcul de la Gară: „Pe timpul nopții va fi închis”

Zilele acestea, locuitorii au putu observa că administraţia locală din municipiul Constanţa se ocupă de tot ceea ce înseamnă spaţii verzi în oraş, inclusiv cele din fața blocurilor de locuințe. De asemenea, în Parcul Tăbăcărie s-au efectuat unele lucrări de renovare, iar acum avansează şi lucrările din Parcul de la Gară.Proiectul „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării” urmărește creșterea suprafeței de spații verzi în zonă, îmbunătățirea accesibilității la elementele de cadru natural, precum și îmbunătățirea calității spațiului public urban. Valoarea totală a investiției este de 17.474.195,86 lei cu TVA.Primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a transmis un mesaj pentru cetăţeni, explicând faptul că disconfortul este unul normal, dar că, pe viitor, parcul se va prezenta la cele mai înalte standarde.„Lucrările de reabilitare a parcului de la Gară progresează.Una dintre prioritățile mele este să creez și să modernizez cât mai multe spații verzi în care cetățenii să își poată petrece timpul liber. De asemenea, din ce mi-ați semnalat până acum, am observat un interes crescut pentru astfel de zone verzi, așa că am luat măsuri în această direcție.Lucrările la Parcul din zona Gării au început din noiembrie 2023, iar acum suntem în plin șantier. Nu numai că vom moderniza parcul, ci îl extindem cu încă 2.000 de metri pătrați și vom planta încă 130 de copaci.Pe această cale vreau să le mulțumesc cetățenilor pentru răbdare și să îi asigur că așteptarea va merita, întrucât ne vom putea bucura de parcuri moderne, revitalizate, care vor aduce un plus de confort.Astfel de lucrări de reabilitare a spațiilor verzi vor fi extinse și în alte zone ale orașului, pentru a continua să contribuim la bunăstarea cetățenilor”, a transmis primarul Vergil Chiţac.Mai mult decât atât, edilul a anunţat că după toaletarea copacilor care sunt încă sănătoşi, se vor planta peste 100 de copaci tineri, care să înfrumusețeze zona şi să dea un aspect aşa cum ar trebui parcului.Pe lângă acest lucru, plantarea copacilor este una benefică pentru sănătatea populaţiei, aceştia oferind un strat mai curat de oxigen.Pentru a reduce riscul de vandalizare, Vergil Chiţac a anunţat că parcul va fi închis pe timpul nopţii. Aşadar, cetăţenii se vor putea bucura de plimbări şi clipe de relaxare doar ziua.Rămâne de văzut dacă lucrările vor fi realizate într-un timp scurt şi dacă cetăţenii municipiului Constanţa se vor putea bucura de acest parc în vara 2024.„Va fi un parc modern, mai mult decât atât, vegetaţia va fi mult mai abundentă. Vom îndesi vegetaţia şi vom planta în acea zonă încă 130 de copaci, iar pe cei existenţi i-am toaletat deja. Vom adăuga la suprafaţa de spaţii verzi încă 2000 de metri pătraţi. Vom reconfigura în totalitate parcul. Mulţi m-au întrebat de ce l-am închis, dar răspunsul este simplu. În toată lumea asta, chiar şi în Bucureşti, parcurile sunt închise din raţiuni de securitate. Parcul va fi deschis zilnic până la ora 23:00. Pe timpul nopţii parcul va fi închis şi se va deschide dimineaţa la ora 6:00. Facem acest lucru pentru a proteja tot mobilierul pe care îl vom monta în parc. Lucrul acesta este şi spre confortul cetăţenilor din zonă, dar şi a celorlalţi”, a mai spus Vergil Chiţac.