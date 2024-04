Litoralul românesc, ținta tinerilor care își doresc un loc de muncă pentru sezon

Atât studenții, cât și elevii din țară vin în Constanța pentru a munci pe timpul verii. Entuziasmul este foarte mare, însă, cu toate acestea, adolescenții trebuie să fie conștienți de aspectele importante în procesul de căutare și obținere a unui loc de muncă temporar.





Mulți dintre acești tineri consultă pagini online cu anunțuri pentru angajare, iar primul criteriu care îi atrage este, de obicei, salariul oferit. Înainte de a se angaja, ei trebuie să treacă printr-un interviu unde vor discuta toate detaliile legate de locul de muncă, precum salariu, programul de muncă și sarcinile pe care angajatul trebuie să le îndeplinească.



,,Așa se practică pe litoral”





Potrivit legislației, adolescenții cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani care au încheiat învățământul de zi obligatoriu pot lucra maximum 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână, însă unii dintre ei ajung să lucreze mai mult decât atât tocmai din cauza volumului mare de muncă.





,, Am lucrat pe mai multe posturi, cum ar fi ajutor de ospătar, ospătar, ajutor de barman, barman, beach boy. Este destul de solicitant din cauză că este foarte multă lume, nu ai timp de stat deloc. De cele mai multe ori trebuia să lucrăm mai multe ore din cauza nivelului mare de turiști sau din cauza lipsei de personal”, spune un tânăr care a lucrat pe litoral.





,,Am lucrat pe litoral înainte și după pandemie pe funcțiile de debarasator și ospătar, munceam mai mult decât scria în contract pentru că așa se practică pe litoral, nu mi s-a părut extenuant”, a declarat o studentă din Constanța.







Contract de muncă sau angajat ,,la negru”?





,,Munca la negru” presupune activitatea prestată de angajat pentru un angajator, fără încheierea unui contract individual de muncă între cele două părți. Adolescenții trebuie să fie foarte atenți în acest sens, deoarece munca nedeclarată reprezintă un loc care nu este sigur, iar riscurile sunt foarte mari. Angajații nu mai pot să beneficieze de drepturile care li se cuvin, cum ar fi vechimea în muncă, asigurarea de sănătate ș.a. Pe litoral, se pare că se practică ambele variante.





,,Am fost angajat și la negru, și cu contract”, ,,Am fost angajată cu contract de muncă în fiecare sezon”, au adăugat studenții menționați mai sus.





Bacșișul reprezintă încă un motiv în plus pentru tineri să rămână în continuare la muncă pe timpul verii. Pe lângă salariul pe care îl câștigă, la finalul zilei se mai adaugă o sumă de bani. Acest „tips“ îi încântă pe adolescenți și îi motivează să vină în continuare la serviciu.





,,Tinerii au posibilitatea de a face un tips bunicel pe lângă salariul propriu-zis, se câștigă destul de bine la finalul zilei”, a spus un student.



De la Cluj, pe litoral





Din dorința de a experimenta și a se dezvolta cât mai mult, unii studenți din țară aleg să își petreacă cele trei luni de vară pe litoral. Xenia S., studentă la Cluj, a venit în Constanța în vara anului 2022 pentru a lucra pe plajă în Mamaia pe funcția de ospătar. Ea a mărturisit că experiența a fost una foarte frumoasă, distractivă, dar și obositoare.





,,Contractual trebuia să lucrez 8 ore, însă programul real era de la 8:00 până la 20:00, ocazional fiind chemată să lucrez și de noapte, la petreceri. Mi s-a părut că am fost exploatați eu și colegii mei, fiind și departe de casă unii dintre noi. Am fost ținuți cu promisiuni de mărire a salariului și cazare mai bună. Am fost angajată cu contract de muncă, însă pe o funcție total paralelă cu ce făceam eu de fapt”, a declarat ea.





În încheiere, tinerii care își doresc să lucreze vara pe litoralul românesc trebuie să fie atenți la locul pe care îl vor alege, dar și la contractul pe care îl vor semna, iar pentru aceste lucruri trebuie să se informeze și să cunoască foarte bine legislația.