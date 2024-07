Luni, 15 iulie, încep înscrierile pentru a doua sesiune de Bacalaureat

Absolvenţii de liceu care nu au reuşit să promoveze examenul de Bacalaureat mai au o şansă în sesiunea din august.A doua sesiune de examen din acest an se va desfăşura în perioada 8 - 30 august, fiind precedată de etapa de înscriere (15 - 22 iulie). Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei, înscrierile candidaţilor încep pe 15 iulie şi durează până pe 22 iulie. Pe 8 şi 9 august are loc evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, pe 9 august - evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă, pe 12 august - evaluarea competenţelor digitale, iar în perioada 13 - 14 august se desfăşoară evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională. Probele scrise încep pe 19 august cu Limba şi literatura română - proba E.a); pe 20 august este programată proba obligatorie a profilului - proba E.c), iar pe 21 august - proba la alegere a profilului şi specializării - proba E.d). Pe 22 august are loc examenul la Limba şi literatura maternă - proba E.b). Pe 26 august se vor afişa rezultatele la probele scrise până la ora 12,00. Cei nemulţumiţi vor putea depune contestaţii în intervalul orar 12,00 - 18,00. Între 27 şi 29 august se vor soluţiona contestaţiile, iar pe 30 august se vor afişa rezultatele finale.La prima sesiune din acest an a Bacalaureatului, în urma soluţionării contestaţiilor, județul Constanța a înregistrat o rată de promovare 77,1%.