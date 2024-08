Mariea Petcu Chioibaş rupe din viață instantanee şi fragmentează vizibilul în cadre cinematografice

- Sunt artist vizual, absolventă a Academiei Naționale de Artă 1992, secția Grafică, la profesorii Octav Grigorescu și Mircia Dumitrescu. De asemenea, din anul 1993, sunt membră a Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) din România, filiala Grafică, dar şi profesor, din anul 2004.- Am fost elevă la Liceul de Arte Plastice din Constanța, între anii 1975 -1980. Eram în clasa a X-a, când multe licee de artă din țară s-au desființat și am fost nevoită (dorind să studiez în continuare la un liceu cu profil artistic) să dau examen pentru clasa a XI-a la București, la Liceul de Artă „N. Tonitza”. În primii ani de școală aveam talent, ca mulți alți copii la vârsta aceea, şi a fost o ambiție a părinților mei să merg în Constanța, la acest liceu. Nu a fost ușor în acei ani, au fost câteva formalități, eu fiind născută în Tulcea și era destul de dificil să pleci dintr-un județ în altul.

-Am conștientizat că acesta este drumul meu, în liceu mai exact când am ajuns în București. Îmi plăcea să dau importanță la toate disciplinele, bineînțeles că aveam și unele preferințe, una dintre ele fiind matematica. De aceea, am și dat prima dată la Arhitectură, pentru că îmi plăceau ambele, și desenul, îmbinându-se armonios. Fiind concurența foarte mare, nu am fost admisă și în următorul an m-am pregătit pentru Grafică.-Investesc destul timp zilnic, în atelierul personal și în atelierul școlii, alături de elevii mei. Este o încărcătură/ stimulare reciprocă. O stare transmisă, ideală pentru actul creației. Timpul alocat unei lucrări depinde de tema și de suportul ales, de maniera de lucru pe care mi-o doresc, de dimensiunile suportului. Uneori, realizez o lucrare într-un timp scurt, alteori este nevoie de timp mai mare de gândire, de execuție, de reveniri, îmbunătățiri, depinde și de starea/ dispoziția pe care o am în ziua respectivă. Apar și nemulțumirile, frământările.....