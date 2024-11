Tradisport Constanţa, vicecampioană naţională la oină în sală. ”Este o performanţă extraordinară”

Constanţa este capitala oinei din România şi acest lucru a fost demonstrat în timp. Tocmai de aceea, în Constanţa există mulţi copii care se apucă de oină, aceştia fiind instruiţi de cei mai experimentaţi. Şi faptul că aceşti copii merg să joace oină, iată că se vede şi în rezultatele pe care echipele din Dobrogea le obţin pe plan naţional.Echipa Tradisport Tomis Constanţa a reuşit o performanţă notabilă după ce a devenit vicecampioană naţională la oină în sală.Competiţia a avut loc la finalul săptămânii trecute şi a atras mulţi participanţi, dar şi foarte mulţi oameni care au stat în tribune şi au admirat spectacolul.Performanţa Constanţei nu este una întâmplătoare. Ani la rând Frontiera Tomis Constanţa a ţinut steagul sus în ceea ce înseamnă oina românească şi iată că acum ştacheta a fost predată către o nouă echipă care are tot viitorul înainte.Preşedintele Federaţiei Române de Oină, Nicolae Dobre, are un mare merit în rezultatele obţinute de constănţeni, acesta promovând sportul naţional foarte des în şcolile din judeţ, şi nu numai.La finalul concursului, Nicolae Dobre a fost extrem de încântat şi a ţinut să transmită un mesaj care să ajungă la urechile tuturor celor care practică oina, dar şi celor care vor să cocheteze cu acest sport.„Cu mare plăcere vă informăm faptul că echipa Tradisport Tomis Constanța (compusă numai din jucători descoperiți și formați în timpul caravanei de anul trecut), antrenată de Alex Dumitru și Bogdan Lupșe, a reușit să devină vicecampioană națională la Oină în sală Juniori I, sâmbătă, la Râmnicu Sărat!Performanța este extraordinară, mai ales că au reușit în cadrul competiției să învingă echipa care a devenit campioană la seniori, competiție în care cealaltă reprezentantă a județului, Frontiera Tomis, a obținut locul IV.Felicitări sportivilor și antrenorilor, care în decurs de doar un an au câștigat respectul și admirația celor din lumea oinei! Mult succes în continuare! Acest loc 2 obținut la Campionatul Național U18 este doar începutul pentru Tradisport Constanța, care are deja ochii ațintiți asupra viitoarelor competiții.Echipa a dovedit că are potențialul și dorința de a ajunge departe, iar acest loc este un pas important în cariera lor sportivă. Pe viitor, sunt așteptați să continue să lupte cu aceeași dăruire. Mulţumesc colegului și prietenului meu Bogdan Lupşe pentru ajutorul în pregătirea echipei, precum și tuturor celor care au ajutat această echipă!”, a transmis Nicolae Dobre.Tradisport Tomis Constanţa va continua acum pregătirile pentru a se înscrie şi la alte campionate şi pentru a reuşi să îşi adauge în vitrină şi alte trofee strălucitoare.