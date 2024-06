A opta Cupă a Regelui la oină, în vitrina cu trofee a Frontierei Tomis Constanţa

Pe stadionul „Arcul de Triumf” din Bucureşti, s-au desfăşurat, ca în fiecare an, finala Cupei Reginei şi finala Cupei Regelui la Oină. Federaţia Română de Oină se află sub Înaltul Patronaj al Majestăţii Sale Margareta, Custodele Coroanei.Pentru Cupa Reginei, s-au confruntat în finală echipele feminine CS Dacia Mioveni 2012 (judeţul Argeş) - campioana naţională de anul trecut, şi CSM Râmnicu Sărat (judeţul Buzău) - vicecampioana naţională de anul trecut.Pentru Cupa Regelui, s-au confruntat ACS Frontiera Tomis (judeţul Constanţa) - campioana naţională de anul trecut, şi CS Izvorul Chiuieşti (judeţul Cluj) - vicecampioana naţională de anul trecut.Cupa Regelui a ajuns la cea de-a XI-a ediţie şi a fost câştigată de echipa constănţeană, care s-a impus cu scorul de 17-6. Cu opt trofee similare în palmares, Frontiera Tomis îşi continuă astfel dominaţia în competiţia naţională de oină.Cupa Reginei, ajunsă la cea de a V-a ediţie, a fost câştigată de CSM Râmnicu Sărat, învingătoare cu scorul de 3-1.Cupele, medaliile şi diplomele echipelor campioane au fost înmânate de Alteţa Sa Regală Principele Radu, care a semnat, de asemenea, tricourile, mingile şi bastoanele oferite echipelor câştigătoare.Oina, parte esenţială a patrimoniului culturalPreşedintele Federaţiei Române de Oină, constănţeanul Nicolae Dobre, a felicitat echipa câştigătoare şi a subliniat importanţa acestui sport tradiţional.„Oina este o parte esenţială a patrimoniului nostru cultural, iar performanţele echipei Frontiera Tomis Constanţa contribuie la promovarea şi dezvoltarea acestui sport în România.Le mulţumim tuturor participanţilor şi susţinătorilor pentru implicare şi pasiune”, a transmis preşedintele Nicolae Dobre.La rândul său, căpitanul de echipă al Frontierei Tomis, Mihai Georgescu, a declarat că este extrem de mândru de această victorie şi de efortul colectiv al echipei.„Meciul a fost o provocare, dar am reuşit să ne mobilizăm şi să dăm tot ce avem mai bun pe teren.Dedicăm această victorie tuturor suporterilor noştri şi în special conducerii Gărzii de Coastă, pentru tot sprijinul acordat”, a spus Mihai Georgescu.